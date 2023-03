Riigikohus võttis menetlusse riigivastase tegevuse eest vangi mõistetud Seredenko kaebuse

"See pole mitte ainult märk. See on väga jõuline signaal sellest, et vähemalt mingis osas ei ole kaitse argumendid alusetud ning süüdistuse ja kohtute loogika võib olla vigane. Vähemalt osaliselt," ütles Seredenko kaitsja Vladimir Sadekov pühapäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile.

"Minu jaoks isiklikult on see uskumatult tähtis. Arvestades asja keerukust, suletud iseloomu ja tausta, hindan seda (kassatsiooni menetlusse võtmist - rus.err.ee) väga positiivselt. Mul ei ole valesid illusioone, aga advokaadina, vandeadvokaadina on see oluline," lisas Sadekov.

Uurimise kohaselt lõi ja hoidis Seredenko alates 2009. aastast kuni tema kinnipidamiseni 2021. aasta märtsis teadlikult Eesti Vabariigi vastaseid suhteid seitsme isikuga, kes tegutsesid Vene riigiorganite nimel ja huvides.

Harju maakohus mõistis Seredenko 2022. aasta septembris viieks ja pooleks aastaks vangi. 19. detsembril jättis Tallinna ringkonnakohus karistuse muutmata. 17. jaanuaril esitas tema kaitsja taotluse riigikohtule.