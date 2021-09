Riigivastasuses süüdistatava Sergei Seredenko kriminaalasi läks kohtusse

Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse 18. augustil, öeldi ERR-ile riigiprokuratuurist. Mis on süüdistuse üksikasjad prokuratuur ei avaldanud, kuid prokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ütles, et Seredenkot süüdistatakse Eesti vabariigi vastase suhte pidamises.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu ütles kevadel ERR-ile, et Seredenko vahistati kontaktide tõttu Venemaa eriteenistustega.

Seredenko süüdistuse sisu kohta ei nõustunud rääkima ka tema advokaat Vladimir Sadekov. ""Võin vaid öelda, et Sergei Seredenko end süüdi ei tunnista," lausus ta.

Seredenko on endiselt vahi all, ja olnud nüüdseks peaaegu pool aastat, märkis Sadekov, ning lisas, et Seredenko tervis pole kõige parem, kuid ta peab vastu.

Kohtu eelistung toimub oktoobris.

Alates märtsist vahi all olnud Sergei Seredenko kavatseb oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel üksikkandidaadina kandideerida Maardu linnavolikogusse.

"Minu teada on ta vastava avalduse juba valimiskomisjonile saatnud," ütles Sadekov.

Maardu valimiskomisjon kinnitas avalduse kättesaamist, kuid menetlusse seda pole võetud, sest avaldusest leiti mõningaid vastuolusid seadusega, ütles valimiskomisjoni esimees Julia Saveljeva.

2017. aastal kandideeris Seredenko Maardu linnakokku Ühinenud Vasakpartei (OLPE) nimekirjas ning sai 20 häält, millega ta volikokku ei pääsenud.

Enne vahistamist töötas Seredenko Maardu gümnaasiumis majahoidjana.