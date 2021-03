Kapo pidas kinni Surematu Polgu aktivisti Sergei Seredenko

Seredenko, kes on Eesti Ühendatud Vasakpartei liige, võeti vahi alla kahtlustatuna riigivastases tegevuses, kirjutab ERR-i venekeelne portaal.

Portaalile kinnitas Seredenko vahistamist riigiprokuratuuri pressisekretär Kairi Küngas, kelle sõnul peeti Seredenko kinni märtsi alguses.

Küngase sõnul kahtlustatakse Seredenkot Eesti vabariigi vastu tegutsemises. Kinnipidamiseks esitas taotluse riigiprokuratuur, kelle hinnangul on kahtlustus ja vahi alla võtmine põhjendatud.

Küngase sõnul ei saa riigiprokuratuur kriminaalasja uurimise huvides praegu täpsemat teavet anda.

Küngase viidatud karistusseadustiku artikkel 235 järgi võib suhte loomise või pidamise eest välisriigiga, välisriigi organisatsiooniga või välisriigi ülesandel tegutseva isikuga eesmärgil panna toime kuritegu karistada kuni kuueaastase vangistusega.

Sergei Seredenko kaitsja, vandeadvokaat Vladimir Sadekov eelistas kommentaaridest hoiduda, põhjendades seda oma kliendi huvidega.

"Kuidas on tema tervisega? Praegu pole mul andmeid, mis viitaksid erilisele ärevusele, kuid on teada, et Sergei Seredenko on sellises vanuses, mis nõuab hoolt ja tähelepanu. Ma ei ole arst. Ma ei oska tema seisundi kohta öelda. Kuid ma loodan, et vahi all viibimine ei halvenda tema tervist, "ütles Sadekov.

Advokaat Mstilav Rusakov ütles, et ta ei tea juhtumi asjaolusid.

"Mida korrapidaja saab teada? Tal pole juurdepääsu riigisaladusele," märkis Rusakov.

Sergei Seredenko töötas Maardu gümnaasiumis korrapidajana.