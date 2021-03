Kinnipeetud Seredenko võitluskaaslased ei mõista põhjust

"Sergeile esitatud kahtlustuse sisu ei ole siiani teada ning ilmselt salastatakse kogu asi 150 aastaks. Vene diasporaa jaoks pole tähtis mitte ainult Eesti-sisene reaktsioon, aga ka ametnike, rõhutan kõrgete ametnike reaktsioon riigist, millega suhtlemises Seredenkot kahtlustatakse," ütles Andrei Zarenkov, kunagine Vasakpartei juhatuse liige ja Eesti antifašistliku komitee juht, mida kaitsepolitsei on oma aastaraamatus (2005) süüdistanud Eesti-vastases tegevuses.

Esimesena märkas Maardu gümnaasiumis majahoidjana töötanud Seredenko kadumist tema kolleeg Vasakparteist Mstislav Russakov. "Ma panin tähele, et ta tegi viimase postituse Facebooki 2. märtsil. Ma saatsin talle 12. märtsil privaatsõnumi, aga ta ei lugenud seda. Siis ma unustasin selle, aga hiljuti meenus see mulle uuesti. Helistasin talle, aga telefon oli välja lülitataud," rääkis Russakov.

Tema sõnul hõlmab karistusseadustiku paragrahv 235, mille põhjal Seredenkole kahtlustus esitati, viit erinevat tegevust. "Seetõttu on täiesti arusaamatu, mida täpselt silmas peetakse," ütles Russakov.

Karistusseadustiku paragrahv 235 käsitleb Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuse eesmärgil ühenduse loomist ja sellesse kuulumist, selle juhtimist või sellesse liikmete värbamist kas eraisiku või juriidiline isikuna.

Zarenkov leidis, et Seredenko kinnipidamine võib olla seotud kapo uue aastaraamatu peatse avaldamisega: "Kapo aastaraamatu ilmumise eelõhtul on imselt keegi otsustanud panustada Euroopa üldisesse hüsteeriasse Venemaa suunal."

Seredenko valiti 1996. aastal 127 häälega Eestimaa Ühendatud Rahvapartei nimekirjas ja 1999. aastal Mõõdukate nimekirjas 354 häälega Maardu linnavolikokku.

2002. aastal kandideeris ta Maardus Rahvaliidu nimekirjas (46 häält), 2005. aastal Paldiskis sealsete elanike valimisnimekirjas (12 häält), 2009. aastal Tallinna volikokku valimisliidu "Klenski nimekiri - Vene keskus" kandidaadina (102 häält), 2013. aastal Maardus Keskerakonna nimekirjas (34 häält), 2017. aastal Maardus Vasakpartei nimekirjas (20 häält), kuid ühelgi korral valituks ei osutunud.

2019. aastal kavatses Seredenko Ühendatud Vasakpartei nimekirjas ka riigikokku kandideerida, kuid erakonnas lahvatanud tülis ja kahe erineva valimisnimekirja esitamiega osutus ta vales nimekirjas olevaks ning kandidaadiks ei pääsenud.

Maardu gümnaasiumi direktor Julia Rozova ei osanud öelda, mis inimene oli viimastel aastatel kooli majahoidjana töötanud Seredenko, kuna uue koolijuhina tundis teda vähe.

Maardu poliitveteran, 83-aastane Leo Repponen ütles ERR-ile, et tema hinnangul ei olnud Serdenkol rahalisi raskusi.

Samas Russakov leidis just, et Seredenko asus majahoidjaks, kuna ei leidnud muud tööd. Tema väitel vallandati Serdenko ühest Tallinna hoteliist turvamehe kohalt, kuna osales Pronksiöö mälestusüritusel. Sama ütles ka Zarenkov, kelle sõnul oli Seredenkovi viis aastat kestnud tööotsingute põhjus sama, miks lahkusid riigist Pronksiöö rahutuste ühed eestvedajad Maksim Reva ja Dmitri Linter. "See on kapo must märk," tõdes Zarenkov.

Seredenko on asutanud Maardus ka õigusbüroo ning püüdnud 2000ndate aastate algu saada advokatuuri liikmeks, kuid tema taotlus lükati tagasi, kuna tal pole vastavat haridust. Serdenko lõpetas 1985. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) energeetika teaduskonna, 1999. aastal sai õigusteaduste bakalaureuse kraadi Moskva riiklikus tööstusinstituudis (MGIU), kuid Eesti võimude hinnangul läbis ta oma õpingud MGIU rahvusvahelises filiaalis EMONO-R, millel pole tegevusluba.

Küsimusele, milline oli Seredenko mõni suurem kohtuvõi juristina, tõi Russakov esile, et Seredenko aitas vaidlustada politsei poolt Surematu Polgu rongkäigu korraldajatele määratud trahvi.