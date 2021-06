Turismiettevõtjate pilgud on suunatud optimistlikult juuli poole

Hotellide ja restoranipidajate liidu juhatuse esimees Ain Käpp selgitas ERR-ile, et praegu on peamine lootus sellel, et juulis on Balti riikide ja Soome vahel kõik piirid lahti ning reisida saab taas vabalt.

"Eestis juunis veel muutust ei tule, samas lisab lootust ka rohepass, mis on väga hea samm. Usun, et praegu, kui nakatumisnäitajad liiguvad väga hea trendiga, saamegi juulis piirid lahti," täpsustas Käpp.

Ta sõnas, et tähelepanuta ei tohi jätta ka eestimaiseid turiste, kes mängivad restoranide ja hotellide taastumisel võtmerolli.

"Kui restoranidele kehtestatud piirangud lõppevad, siis läheb vaja ikkagi kahte kuni kolme väga head aastat, et tekkinud miinused tagasi teenida," lisas Käpp.

Siseturismi peamine murekoht on aga Tallinn ja Harjumaa, sest suur osa inimesi juba elab seal ning Eestis reisides minnakse Käpa sõnul kuhugi kaugemale ja rohkem huvitavasse paika.

Samas lisas ta, et Tallinna hotellipidajad on välja töötanud strateegia, et ka kohalikke kliente rohkem hotellidesse saada. Näiteks on käimas kampaania, et kahe öö hinna eest saab majutusasutuses peatuda kolm ööd.

Kuna palju inimesi on juba kaitsesüsti saanud ning praeguse plaani järgi toimuvad ka suurüritused, võib Käpa sõnul loota, et olukord turismimaastikul paraneb. "Iga sündmus ja üritus, mida saab korraldada, annab killukese lisaoptimismi juurde," lisas Käpp,

Endiste turismimahtudeni veel jõuda ei saa

Eesti turismi aitab madalseisust päästa Käpa sõnul peamiselt eksport, kuid 2019. aasta tasemele jõudmiseks on veel väga pikk maa minna.

"Võrreldes eelmise suvega on aga rohkem kindlust. Palju ebakindlust on ka, aga vähemalt on inimesed juba vaktsineeritud ja on rohepass, mida saab tulevikus kasutada ka Eesti-siseselt," lisas liidu juhatuse esimees.

Kõige rohkem on koroonapandeemia tõttu kannatanud turismibürood. Kuna turismi tipphooaeg on Eestis juulikuus, siis reisikorraldajate müügikäive vähenes 2020. aasta III kvartalil varasema aastaga võrreldes kuus korda, majutusasutustel üle kahe korra ning toitlustusettevõtetel kümnendiku võrra.

Turismifirmade liidu asepresident Külli Karing ütles ERR-ile, et vettpidavaid prognoose selleks suveks veel teha ei saa, kuna sektoris valitseb veel suur teadmatus

"Peamine küsimus on, millal jõuavad riigid kahepoolselt nii kaugele, et piirid on turismiks lahti ja vaktsineerimise digipassid efekti annavad. Kas vaktsineerimise edenemine enamuses meie turismi partnerriikides annab turistidele piisava kindluse reisidele minemiseks ja nad jõuavad Eestisse? Kas Eesti turistide lemmiksihtkohad on valmis meie turiste vastu võtma? Need küsimused otsustavad selle turismisuve saatuse, kuid vastust neile täna, juuni esimesel nädalal ei ole," selgitas Karing.

Turism sõltub teiste riikide piirangutest

Tema sõnul on tähelepanuväärne ka see, et Eesti suurim turismipartner Soome on veel kinni. "Kui me aga vaatame lähinaabreid soomlasi, kes on Eesti turismi jaoks üks olulisemaid sihtrühmi, siis veel täna Soomes kehtivad reisipiirangud ei luba Eestile liiga head turismisuve," selgitas ta.

Samas on möödunud suvega võrreldes väljavaade positiivsem. "Vaktsineerimine annab tulemusi, nii turismiteenuste pakkujad kui tarbijad on uue olukorraga kohanemas, inimeste reisilust on suurem kui kunagi varem ja inimesed ootavad reisimist pikisilmi," ütles Karing.

Ta lisas, et turismile kui tööstusharule on pidev ja pikalt kestnud ooteseisund väga raske.

"Kas ja millistest riikidest on oodata sellel suvel Eestisse välisturiste, sõltub paljuski sellest, kuidas ja milliseid tingimusi erinevad riigid reisimisele seavad. Mida ühtsem saab reisitingimuste osas olema EL tervikuna, seda kiiremini kasvab ka välisturistide arv," sõnas ta ja lisas, et kohalikud ettevõtjad on aga hooajaks täiesti valmis.

Eestisse reisimine on lihtsam madala nakatumisnäiduga riigist tulijail, vaktsineeritutel või läbipõdenutel

Praegu kehtib kümnepäevane liikumisvabaduse piirang Eestisse reisides neil inimestel, kes tulevad riigist, kus viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on kõrgem kui 150.

Seega riikidest, kus näitaja on väiksem, pole kohustust enda liikumist Eestisse reisides piirata. Lisaks ei rakendu piirangud neile, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või on viiruse viimase poole aasta jooksul läbi põdenud.

Täpsemat infot reisipiirangute kohta saab välisministeeriumi kodulehelt, kus laetakse ajakohastatud teave üles kord nädalas.