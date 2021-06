Eesti Energia õlitehase otsuse jõustumiseni olulisi riske ei võta

Tartu ringkonnakohus peatas mais ajutiselt MTÜ Loodusvõlu määruskaebuse peale põlevkiviõlitehasele antud ehitusloa kuni kohtulahendi jõustumiseni.

Energiafirma saab taotleda esialgse õiguskaitse tühistamist koheselt peale kohtuotsuse teatavaks tegemist, sõltumata otsuse sisust. "Kui otsus on meie kasuks ja ehitusluba kehtib, on õiguskaitse tühistamise taotlemine lihtsam ja reaalne. Kui otsus on meie kahjuks ja ehitusloa kehtivus otsustatakse tühistada saame ikkagi esialgse õiguskaitse tühistamise taotluse esitada, kuid siis on võimalused selle eduks väiksemad," kirjutas Sutter.

"Majanduslikult püüame teha nii, et väldime suuri kulutusi ehituskeelu ajal. Kuidas täpselt meil see õnnestub partneritega kokku leppida, selgub läbirääkimiste käigus peale vastavat otsust. Eelduslikult on rohkem selgust juuni teises pooles," seisab rahandusministrile saadetud kirjas.

Käesoleva aasta juuliks on Eesti Energial projektiga seonduvaid kulutusi eelduslikult 37 miljoni euro ulatuses, aasta lõpuks on ettevõte planeerinud ligi 86 miljoni euro ulatuses kulutusi.

Eelmine valitsus otsustas mullu eraldada Eesti Energiale uue põlevkiviõlitehase ehitamiseks 125 miljonit eurot.

Uus õlitehas peaks seniste kavade kohaselt valmima 2024. aastal ja saavutama täisvõimsuse aasta hiljem. Investeeringu maksumuseks on planeeritud 286 miljonit eurot.