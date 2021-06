Aabi hinnangul ei saa õlitehas EL-i toetuse saamisel takistuseks

Eesti Energia kavandatav õlitehas võib ohtu seada Eesti võimaluse saada Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondi (JTF) toetusi, mille kogumaht Eestile on 340 miljonit eurot. Euroopa Komisjoni kõneisiku Vivian Loonela sõnul ei ole Eesti nendel läbirääkimistel komisjoni õlitehase ehitamisest informeerinud, riigihalduse minister Jaak Aab usub aga, et õlitehas ei kujune toetuse saamisel takistuseks.

Euroopa Komisjoni roheleppe kõneisiku Vivian Loonela sõnul on JTF mõeldud nende piirkondade toetamiseks, kus minnakse üle rohemajandusele ning kui üleminekut ei toimu, ei saa ka toetust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See fond on selleks, et aidata ettevõtteid, inimesi nendes regioonides, kus toimub üleminek rohemajandusele. Eestis oleme välja mänginud selleks Ida-Virumaa ning Eesti ja komisjon on praegu nii kaugel, et räägime läbi õiglase ülemineku plaani Ida-Virumaa osas. Selles osas komisjon ei ole saanud Eestilt infot selle õlitehase kohta ja siin teatud küsimused selles osas tõstatuvad, et kuidas selle üleminekuga selles kontekstis on," selgitas Loonela.

Eesti riigihalduse minister Jaak Aab ei usu, et õlitehase investeering võiks toetusraha saamisel takistuseks osutuda.

"Kogu see info on jälle ülevõimendatud. Ühtegi ametlikku küsimust Euroopa Komisjonilt pole tulnud. Kindlasti me suhtleme ja komisjoni ametlik vastus õiglase ülemineku fondi kava kohta tuleb alles septembris," ütles ta.

"Nüüd edasi järgmise sammuna võtab komisjon selle Eestiga jutuks, et aru saada, millega tegu on," sõnas Loonela.

Aab ei nõustu etteheitega nagu oleks Eesti jätnud JTF-ist raha taotledes õlitehase mainimata.

"Ma tean, et on mingi kirjavahetus komisjoni volinike vahel selle küsimuse üle, mis puudutab meie õiglase üleminekufondi kava. Aga selles kavas me ei räägi ju põlevkivist, mis võib olla edasi ja mis võib mitte olla. Me räägime sellest, kuidas arendada muud tööstust, luua uusi töökohti, et see üleminek oleks üldse võimalik. Mis puudutab põlevkiviõli ja uut tehast, siis see on kirjas meie kliimaenergia kavas, mis on komisjonile edastatud 2019. aasta lõpus," rääkis Aab.