Putin: Nord Stream 2 esimene osa sai valmis

Vene president Vladimir Putin teatas reedel, et vastuolulise Nord Stream 2 gaasitoru esimene osa on USA vastuseisust hoolimata valminud.

USA ja mitu Euroopa riiki on gaasitoru rajamisele vastu, leides, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja suurendab Moskva geopoliitilist mõjuvõimu.

Samuti läheb gaasitoru mööda Lääne liitlasest Ukrainast, jättes Kiievi ilma transiiditulust.

"Mul on rõõm teatada, et täna, kaks ja pool tundi tagasi jõudis edukalt lõpuni Nord Stream 2 gaasitoru esimese liini rajamine," ütles Putin.

"Töö teise liini kallal käib," ütles Vene riigipea Peterburi majandusfoorumil. Ta lisas, et Venemaa on valmis võtma Euroopaga ette teisigi sarnaseid projekte.

Putin teatas toru valmimisest enne tippkohtumist USA presidendi Joe Bideniga 16. juunil.

12 miljardit dollarit maksev toru kulgeb läbi Läänemere ning peaks kahekordistama Venemaa gaasitarned Saksamaale.

Projektile on ägedalt vastu Venemaa naaberriigid Ukraina, Poola ja Baltimaad, kes kardavad, et see suurendab Moskva poliitilist mõju.

Samuti on toru viinud pingeteni USA ja Saksamaa vahel, kuid Washington loobus lõpuks sanktsioonidest toru ehitava Vene firma vastu.