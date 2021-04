Vene asepeaminister: Nord Stream 2 saab tänavu valmis

Novak kordas pühapäevases telesaates veelkord reedest avaldust, et Nord Stream 2 saab valmis sel aastal.

"Selle info kohaselt, mida me operaatorilt saime, juhtub see sel aastal," ütles Novak telekanali Rossija 1 saates "Moskva, Kreml, Putin" ajakirjanik Pavel Zarubinile.

Vene naftahiid Gazprom lõpetab gaasitoru iseseisvalt, kuna tema Šveitsi töövõtja lõpetas USA sanktsioonide tõttu töö.

31. märtsi seisuga oli gaasijuhtmest valmis 2339 kilomeetrit (kogupikkus peab olema 2460 kilomeetrit) ehk 95 protsenti.

Saksa liidukantsler Angela Merkel ütles möödunud nädalal, et Nord Stream 2 gaas ei ole muust Vene gaasist hullem.

"Tahan osutada sellele, et Nord Stream 2 gaas, mida esialgu veel ei tule, ei ole põrmugi kehvem Nord Stream 1 või Türgi kaudu tulevast Vene gaasist. Mul on mulje, et meil on siin Nord Stream 2 ümber võimalik märksa laiem tüli," ütles Merkel videoülekandes Euroopa Nõukogu parlamentaarsele assambleele.

Merkeli sõnul on jutt Venemaa ja Euroopa Liidu arvukatest lahkarvamustest ja tuleb töötada välja ühtne Euroopa seisukoht. Merkel meenutas, et Saksamaa taotles Vene gaasi Ukraina transiidi säilitamist.