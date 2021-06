Eesti esindaja EL-i juures kritiseeris seni kestvaid reisipiiranguid

"Väljendasin täna Eesti muret, et kodanike vaba liikumine ei ole Euroopa Liidus taastunud, kuna mõned liikmesriigid jätkavad piirangutega vabale liikumisele, mis on ebaproportsionaalsed ja põhjendamatud ning neid ei rakendata horisontaalselt, vaid suunatakse kindlaid transpordivahendeid kasutavate isikute vastu," kirjutas Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Aivo Orav Twitteris.

Soome valitsus pikendas eelmisel nädalal juuni lõpuni riiki sisenemise piiranguid, mis kehtivad uba jaanuari lõpust. Samas tegi Soome pendelrändele Eestiga siiski erandi - alates esmaspäevast võivad Soomes töötavad eestlased ja vastupidi kahe riigi vahet reisida, ent üksnes lennukiga.

Orav asendas Eesti siseministrit teisipäeval Luksemburgis peetud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul.

Orava sõnumit kinnitas ka Eesti esindus Euroopa Liidu juures, mis teatas oma Twitteri kontol: "Rääkides Schengeni lepingust, rõhutas Eesti inimeste vaba liikumise õigust Euroopa Liidus. Me ootame, et Euroopa Komisjon astub edasisi samme selleks, et kodanike vaba liikumine Schengeni alal taastataks kiiresti."

Soome lubab praegu Eestist ainult riigi ja ühiskonna toimimiseks vältimatut töörännet ning teatud gruppide liikumist, teisisõnu, on välja valinud enda vaatenurgast vajalikud üksikud grupid, kellele liikumiserand on tehtud. See on seadnud tuhanded Eesti pered keerulisse olukorda, sest ei saa omavahel kohtuda, kuna mõni pereliige on Soomes tööl ning ei saa piirangute tõttu Eestis käia. Samuti võib pikalt Soomes viibinud Eesti residentidel tekkida Soome maksuresidentsus ilma, et nad seda oleksid soovinud.

Soome tegevus on vastuolus Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõttega ja sellele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjon, kuid ERR-i küsimusele, kas komisjon, mille kohustus on valvata EL-i reeglitest kinnipidamist, kavatseb ka Soome suhtes rikkumismenetluse algatada, jättis komisjoni esindaja eelmisel nädalal vastamata.