USA plaanib teiste riikidega kõnelusi reisimise taasalustamise üle

Ametniku sõnul moodustatakse ekspertidest töörühmad.

Valge Maja mõistab reisimise tähtsust ning elutähtsat rolli, mida kaubandussuheted ja "meie transpordisektor mängib meie majandustes", lisas ta.

"Kuigi me ei taasava rahvusvahelist reisimist täna, loodame, et need ekspertide töörühmad aitavad meil kasutada meie kollektiivset pädevust kaardistamaks teed edasi."

President Joe Bideni esimese Euroopa-visiidi eel ütles tema riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et igasugune reisipiirangute leevendamine saab olema läbipaistev ning toetuma teadusel ja tõendusmaterjalil.

Paljud riigid püüavad leida vihjeid selle kohta, millal USA lõpetab reisikeelu, mille kehtestas rohkem kui aasta tagasi eelmine president Donald Trump.

Teisipäeval leevendas USA reisihoiatusi mitmekümne riigi, nende seas Jaapani ja suure osa Euroopa suhtes.