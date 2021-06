Venemaa kohus liigitas Navalnõi organisatsioonid äärmuslikeks

Suletud uste taga korraldatud ja pea 12 tundi kestnud istungil vastu võetud otsus jõustus koheselt.

Advokaadid lubasid otsuse ettenähtud kümne päeva jooksul edasi kaevata.

Navalnõi tõdes, et kuigi tema kaastöölistel tuleb otsuse tõttu oma töömeetodeid muuta, siis võitlus jätkub.

"Me ei tagane oma eesmärkidest ja ideedest. See on meie riik ja meil pole ühtegi teist," võis lugeda Navalnõi kontole tehtud postitusest suhtlusvõrgustikus Instagram.

"Jätkame tööd," kinnitas Leedust ka Navalnõi tuntumate toetajate hulka kuuluv Leonid Volkov suhtlusvõrgustikus Twitter.

USA ja Suurbritannia mõistsid Venemaa kohtu otsuse juba hukka.

Meedias prognoositi juba varem, et Moskva linnakohus rahuldab ilmselt taotluse kuulutada Navalnõi korruptsioonitõrjefond (FBK) ja selle piirkondlike büroode võrgustik äärmusorganisatsioonideks.

Läinud nädalal sai president Vladimir Putini allkirja seadus, mida saab kasutada selleks, et takistada Navalnõi liitlastel ja teistel Kremli kritiseerijatel valimistel kandideerida. Seadus ei luba nimelt valimistel kandideerida ekstremistlike organisatsioonide juhtidel, toetajatel ja lihtliikmetel.

Nüüd jääb ainult võimudele vastumeelsed organisatsioonid ekstremistlikuks tunnistada.

Seadus puudutab potentsiaalselt ka kümneid tuhandeid venelasi, kes on toetanud Navalnõi organisatsioonide tegevust annetustega. Ekstremistlikuks kuulutatud ühenduste juhid ei tohi viis aastat parlamendivalimistel kandideerida, lihtliikmed ja organisatsiooni tegevuse rahastajad saavad keelu kolmeks aastaks.

Ekstremistlikuks tunnistatud organisatsiooni heaks töötanud inimese võib ka vangi mõista.

Mitu Navalnõi võrgustiku piirkondlikku bürood suleti juba aprillis, kui prokurörid esitasid taotluse määratleda võrgustik ja korruptsioonitõrjefond (FBK) äärmusorganisatsioonidena. Navalnõi liitlased on aga tõotanud jätkata võitlust mõnes teises formaadis.

Fond alustas tegevust kümne aasta eest ning on nüüdseks paljastanud laia vaatajaskonna leidnud videotes kõrgete valitsusametnike korruptsiooni.