Õiguskantsler: osa klasse võib koolilõunat süüa ka pärast teist tundi

Koolilõuna ei tähenda alati keskpäevast söögikorda, vaid piisab, kui see on lihtsalt koolipäeva keskel. Seega võivad teatud juhtudel õpilased einestada ka enne kella kümmet ehk pärast teist tundi, leiab õiguskantsler.

Õiguskantsler Ülle Madisele esitati avaldus, et kontrollida õppeasutustes toitlustamist reguleeriva sotsiaalministri määruse vastavust põhiseadusega. Määruse järgi tohib koolilõunat õpilastele pakkuda kõige varem pärast teist õppetundi, kuid soovitatav aeg on siiski pärast kolmandat või neljandat tundi.

Madise toob välja, et koolilõuna ei pea ilmtingimata olema keskpäeval. Ta lisas, et lõunaks peetakse harilikult keskpäevast söögikorda, kuid samas on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ette nähtud, et koolilõunatoetuse eesmärk on lisaks perede toimetuleku toetamisele pakkuda lastele vähemalt üks soe toidukord päevas.

"Sellest võib järeldada, et koolilõuna aeg ei pea tingimata langema keskpäevale. Kool peab söögivahetunniks leidma aja, mis on selle kooli laste huve silmas pidades parim, ning arvestama selle otsuse tegemisel mitmete nõuete ja asjaoludega, mis söögivahetunni aega võivad mõjutada," lisab õiguskantsler.

Valik jääb koolile

Seega jääb õppeasutustele iseseisvat kaalutlusruumi, mis ajale söögivahetunnid määrata. Seejuures on teatud roll ka kohalikel omavalitsusel, kes koolides toitlustamist korraldavad. Samas toob Madise välja, et kooli otsus võib siiski minna seadusega vastuollu, kui selle rakendamisel pole lähtutud õigetest kaalutlustest ja asjaoludest.

See tähendab omakorda seda, et otsuse langetamisel tuleb arvestada koolilaste vanuse ning tunniplaaniga: kui alglassilastel on päevas neli koolitundi, siis pärast teist tundi lõuna pakkumine ei lähe Madise hinnangul kuidagi seadusega vastuollu.

"Kui mõnes klassis algab koolipäev teise tunniga ja lapsed saavad juba pärast esimest koolis oldud tundi süüa, tuleb esmajoones koolil endal hinnata, kas koolilõunaks valitud kellaaeg on selle vanusegrupi laste huvides. Kui see on nii, saavad vanemad sellega arvestada ja anda vajaduse korral lapsele kaasa lisavahepala koolipäeva lõpus või pärast koolipäeva," sõnas õiguskantsler.

Kui aga lapsevanemate hinnangul pole seesugune lähenemine mõistlik, on Madise sõnul alati võimalik rääkida kooli hoolekoguga.

Söögivahetunni aeg oleneb koolist ja tunniplaanist

Näiteks Saue gümnaasiumi kodulehel on välja toodud, et 1., 2. ja osa 3. klasse sööb pärast teist tundi ehk kell 9.55. Ülejäänud 3. klasside paralleelid ning 4. ja 5. klassi õpilased söövad pärast kolmandat tundi: alates kella 11-st. Vanemad klassid söövad hiljem.

Tallinna 21. koolis võib ühe söögivahetunni ajal koos söömas olla neli erinevat paralleeli. Esimene söögivahetund toimub pärast teist tundi kell 9.45. Kusjuures viimane söögivahetund on pärast kuuendat tundi, kell 14. See, milline klass, mis ajal sööb, sõltub tunniplaanist.

Tallinna südalinna koolis toimub esimene söögivahetund pärast kolmandat tundi kell 10.25 ning ükski klass pärast teist tundi ei einesta. Tallinna Südalinna koolis õpivad 1. kuni 9. klasside õpilased.

Ka Kose gümnaasiumis toimub esimene söögivahetund pärast kolmandat tundi: kell 10.35. Algklasside lapsed õpivad ja einestavad oma majas ning alates viiendast klassist peamajas.