G7 riigid loovad vastukaalu Hiina "siiditee" projektile

USA algatusel põhinev "Build Back Better World" (B3W) projekt võeti vastu pärast president Joe Bideni ja teiste riigi- ja valitsusjuhtide kohtumist, kus arutati "strateegilist konkurentsi Hiinaga ja pühendumist konkreetsetele tegevustele, et aidata toime tulla hiiglasliku taristuvajadusega madala- ja keskmise sissetulekuga riikides", teatas Valge Maja.

Hiinat on laialt kritiseeritud, et see veeretab väikeste maade õlgadele võlgu, mida need ei suuda tagasi maksta. Küsimus on Hiina miljardite dollarite suurusest Uue siiditee (Belt and Road, Vöö ja tee) initsiatiivist, mille raames on laenatud raha projektidele Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja isegi Euroopas.

Hiina president Xi Jinping käivitas Uue siiditee projekti 2013. aastal eesmärgiga suurendada riigi majanduslikku ja poliiitilist mõjuvõimu.

Paljude meelest püüab Peking sellega lihtsustada Hiina kaupade üleilmselt levikut ning kindlustada juurdepääsu toorainetele, kaubateedele ja võimule maailma eri osades. Hiina on eitanud, nagu oleks projektil salajasi motiive.

G7 riigid peaksid tegema pühapäeval avalduse, millega püütakse ära hoida uute pandeemiate puhkemine. Briti peaminister Boris Johnson nimetas avaldust ajalooliseks.

"Selle kokkuleppega kohustuvad maailma juhtivad demokraatiat tegutsema sel moel, et uusi pandeemiaid enam ei tuleks, et koroonapandeemia põhjustatud hävitustöö enam ei korduks," lausus Johnson.

Avaldus, mis on kohtumispaiga järgi nimetatud Carbis Bay avalduseks, sisaldab terve rea kohustusi, mille hulgas on vaktsineerimis- ja raviviiside arendamis- ja uurimistegevuse kiirendamine ja globaalse järelevalve parandamine.

Tippkohtumisele on saabunud ka ÜRO peasekretär Antonio Guterres, kes osaleb aruteludes osalejariikidega, vahendas BBC. Guterreselt oodatakse, et ta ärgitab G7 riike tegema rohkemat, et koroonavaktsiinide ebaõiglane jagamine lõppeks.