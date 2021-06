Kallas kohtub NATO tippkohtumise raames Bideniga

Euroopa riigijuhtide kauaoodatud hetk on käes. Pühapäeva õhtul maandus Brüsselis Ameerika Ühendriikide president Joe Biden, et esmaspäeval oma liitlastele kinnitada: USA seisab NATO taga.

Kuigi esmaspäeval toimuval tippkohtumisel räägitakse ka sisulistel teemadel, võib kõige olulisemaks pidada siiski väljasaadetavat sõnumit: liitlased on ühtsed ja NATO ei ole ajusurmas. Seda loodab ürituselt ka peaminister Kaja Kallas.

"Mõnes mõttes on see tippkohtumine justkui tagasi juurte juurde – milleks NATO üldse on loodud ja mis on peamised põhimõtted, millest NATO lähtub. On olnud ju palju erinevaid debatte, aga oluline on ka põhiväärtused üle korrata," rääkis Kallas.

Tippkohtumise ajal kohtuvad Balti riigijuhid ka Joe Bideniga. Kallase sõnul on see tutvumisüritus, mille käigus korratakse üle olulised sõnumid.

"Ameerika Ühendriigid kui NATO kõige suurem liikmesriik, on oluline see, et ka nemad meie regiooni muresid mõistaksid ja oleksid valmis siin kohal olema juhul, kui Venemaa oht paisub suureks," ütles Kallas.

Biden kõrval kohtub Kallas ka Suurbritannia ja Islandi peaministritega. Samuti osaleb ta ürituse vältel avalikus arutelus Kanada peaministri Justin Trudeauga. Kallase sõnul on tegemist aruteluga NATO tulevikusuundade üle.

Seekordne NATO tippkohtumine on tavapärasest lühem ning kestab vaid ühe päeva. Homme toimub Brüsselis ka USA ja Euroopa Liidu tippkohtumine.