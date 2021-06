EKRE jätkab venitamist ka pärast ABIS-e vastuvõtmist: "See ei ole kättemaks"

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles, et EKRE kavatseb jätkata venitamistaktikaga ka siis kui biomeetrilisi andmeid koondav eelnõu (ABIS) riigikogus vastu võetud saab.

"Me tahame anda selge signaali, et me selliste sammudega ei nõustu mitte mingil juhul ja ühel või teisel kujul saab koalitsioonil oma teerulli taktika läbi viimine olema ääretult raske ja järgmiste sarnaste eelnõude puhul, millega kavatsetakse ikkagi Eesti demokraatiat täiesti selgelt murendada ja asendada politseiriigiga," ütles Põlluaas ERR-ile.

ERR küsis, kas sellisel juhul on tegemist EKRE kättemaksuga ABIS-e vastuvõtmise eest.

"No me oleme seda eelnevalt teatanud, et me teeme koalitsiooni sellise lõbusa opositsioonist üle sõitmise võimalikult raskeks ja keeruliseks. Tegemist ei ole mitte kättemaksuga, vaid protestiaktsiooniga valitsuse tegevuse vastu," vastas Põlluaas.

"Eesmärk on ka preventatiivselt anda selge märk koalitsioonile, et kui nad ka edaspidi üritavad samu asju, siis nad saavad selge signaali mis neid ees ootab," lisas Põlluaas täpustamata kui kaua EKRE venitamisaktsioon kesta võib.

Esmaspäeval arutas ABIS-e eelnõuga seonduvat põhiseaduskomisjon ning langetas ka kaks otsust, märkis komisjoni esimees Toomas Kivimägi(RE).

"EKRE esitas protesti riigikogu juhatusele selle eelnõu menetlemise kohta põhiseaduskomisjonis. Ja nüüd juhatus saatis selle põhiseaduskomisjonile. Ja täna põhiseaduskomisjon jättis EKRE protesti rahuldamata. Sisuliselt me leidsime, et need ei ole põhjendatud. Aga samas nende taotlustes oli mitmeid asju, mis ei ole põhiseaduskomisjoni pädevuses, näiteks mida päevakorda panna," rääkis Kivimägi ERR-ile.

"Teine otsus, mis oli, oli see, et komisjon kiitis heaks eelnõu kolmanda lugemise teksti, mida tavapäraselt ei tehta, aga kuna nad siin jauravad, siis nad võivad igasugustest asjadest kinni haarata," lisas Kivimägi.

ABIS-e loomise eelnõu tagasivõtmise kohta ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas pühapäeval, et selle kolmas lugemine on plaanitud tulevaks nädalaks ja obstruktsiooni sisulist mõtet on raske leida.