Biden lubas kohtumisel Putiniga kehtestada "punased jooned"

"Ma tunnen teda. Ta on arukas, karm ja nagu öeldakse vääriline vastane. Ma ei otsi konflikti Venemaaga, kuid tahan selgeks teha, et me reageerime, kui Venemaa jätkab oma kahjustavat tegevust," sõnas Biden ajakirjanikele.

"Seal, kus Washington ja Moskva on erimeelsustel, teen ma selgeks, millised on punased jooned, milledest üks on Venemaa agressiivne tegevus Ukraina suunal," rääkis president.

"Liitlastena kinnitame oma jätkuvat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele," rääkis Biden.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi väljendas esmaspäeval kahetsust, et Biden ei plaani temaga kohtuda enne sel nädalal toimuvat tippkohtumist Putiniga.

Zelenskõi ütles, et idaosas möllavast konfliktist räsitud Ukraina tõestab "iga päev", et riik on valmis NATO-ga ühinema.

Biden on korduvalt öelnud, et Ukraina NATO-ga liitumisel on endiselt tingimus, et riik võtab vastu demokraatlikud reformid ja võitleb korruptsiooniga.

Vene president Vladimir Putin ütles esmaspäeval eetrisse läinud usutluses telekanalile NBC, et ennustatavus ja stabiilsus on rahvusvaheliste suhete tähtsaimad mõisted, kuid viimasel ajal ei ole USA näidanud taolist lähenemist suhetele Venemaaga.

"Kui te küsite praegu minu arvamust, siis ütlen nagu see on. Kõige tähtsam väärtus rahvusvahelistes suhetes on ennustatavus ja stabiilsus. Ja ka mina arvan, et me ei ole viimastel aastatel oma USA partneritelt seda näinud," ütles Putin.

Ka Washington on nüüd korduvalt rääkinud soovist taastada Venemaa ja USA suhete ennustatavus ja stabiilsus.

Putin ütles usutluses, et on valmis arutama Bideniga ka vangide vahetust.

"Ma tean, et meil on mõningaid USA kodanikke vanglas, kuid kui vaadata seda, kui palju Venemaa kodanikke on USA-s vanglas, on see võrreldamatu," sõnas Putin.