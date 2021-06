ERR Genfis: üksmeelest enam jäid kõlama Putini ja Bideni eriarvamused

Ehand selgitas, et üksmeele saavutasid Biden ja Putin selles, et riigid alustavad konsultatsioone relvastuskontrolli küsimustes ning küberkuritegevuse ohjamiseks. Samuti jõuti kokkuleppele, et suursaadikud saavad vastastikku oma töökohtadele naasta.

"Mõlemad presidendid ütlesid kõneluste kohta, et need olid asjalikus või positiivses toonis. Jah, olid eriarvamused, aga siiski saadi rahulikult asju edasi arutada," sõnas Ehand.

Tema sõnul jäid aga riigipeade eriarvamused enam kõlama. Kõige teravamad olid erimeelsused Venemaa opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi ning Ukraina küsimuses.

"Ukraina kohta rääkis Joe Biden Ukraina toetamisest ja Vladimir Putin vastas näiteks ajakirjaniku küsimusele, milline on Ukraina võimalus NATO-ga liituda, et sellest ei ole mõtet rääkidagi," selgitas Ehand.

"Aleksei Navalnõi kohta küsisid ka ajakirjanikud korduvalt, miks Venemaa surub alla opositsiooni ja mida ta kardab. Selle peale vastas Putin, et Navalnõi teadis väga hästi, et see, mida ta teeb, on seadusevastane ja viib karistuseni. Ja jällegi keeras ta selle peale, öeldes, et Venemaa ei taha selliseid rahutusi nagu on Ameerikas black lives matter liikumisega seoses ning selle tõttu kõik sellised organisatsioonid, mis kutsuvad üles rahutustele, on n-ö mittesoovitatavad või neid karistatakse ja nende tegevust piiratakse," rääkis ajakirjanik.

Ehandi sõnul küsisid ajakirjanikud kõigi eriarvamustega seoses Bidenilt, miks ta arvab, et tema seisukohad Putinile mõju avaldavad. Bideni hinnangul mängib Venemaa endistviisi jätkates oma rahvusvahelise maine ning tõsiseltvõetavusega.

"Teiselt poolt tõi ta välja näiteks küberkuritegevuse osas selle, et kui Venemaa seda jätkab, siis tulevad ka vastused. Samamoodi ütles ta Navalnõi kohta, et kui ta peaks vanglas surema, siis sellel on Venemaa jaoks hävituslikud tagajärjed," rääkis Ehand.

Ajakirjanikud küsisid Putinilt ka selle kohta, et Biden on teda nimetanud "tapjaks". Ehandi sõnul keeras Putin selle väljendi Bideni vastu, küsides, kes vastutab USA-s politseivägivalla ja salavanglate eest.

Kohtumise alguses oli Ehandi hinnangul märgata presidentide puhul ebamugavust ja pinget, kuigi naeratati ja anti kätt. Kohtumise lõpus tõstsid presidendid esile positiivset ja konstruktiivset suhtlust.



"Kui temalt küsiti, mida nad kohtudes teineteise silmis nägid, siis ütles Putin, et sellised kohtumised pole armastuse asi, vaid praktiline riikide huvide kaitsmine. Seda praktilisust rõhutasid mõlemad presidendid," ütles Ehand.