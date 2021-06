Nakatumiskordaja R langes 0,70-le

Eelmisel nädalal lisandus Eestis 380 haigusjuhtu. Võrreldes nädal varasemaga vähenes uute juhtude arv 37,9 protsendi võrra. Haigestumuse intensiivsus Eestis on ECDC riskimaatriksi järgi keskmine.

Nädalaga tehti 24 206 testi, mida on 14 protsendi võrra vähem kui nädal enne seda. 1,9 protsenti tehtud testidest osutus positiivseks.

Kõrgeim positiivsete testide osakaal oli Raplamaal (5,8 protsenti), Võrumaal (4,7 protsenti) ja Tartumaal (3,7 protsenti). Teistes maakondades oli positiivsete testide protsent alla ECDC soovitusliku kolme protsendi piirmäära.

Nakatumiskordaja R langeb

Nakatamiskordaja on viimastel nädalatel olnud väga selges langustrendis ning sarnase langustempo jätkudes on prognoositavalt juuni lõpus alla 30 nakatunut päevas; juuli keskpaigas 10-20 nakatunut päevas; juuli lõpus on keskmine nakatuute arv alla 10 ning võib näha ka mitte ühegi nakatunuga päevi.

Prognoos. Autor/allikas: Terviseamet

Haigete vanuseline jaotus

Eelmisel nädalal vähenes haigete arv võrreldes üle-eelmise nädalaga kõikides vanusrümades välja arvatud 70-74 aastat. Haigestunute arvu langus oli suurim vanusrühmades 60-64 aastat, 15-19 aastat, 5-9 aastat ja vanuserühmas üle 80 aasta.

Nakkuse perekonnast sai eelmisel nädalal 35,2 protsenti ehk viiruse peamine levik toimub perekondades ja sugulaste seas. Tööl nakatus 11,6 protsenti, laste- ja õppeasutuses 7,8 protsenti, välismaal 5.6 protsenti, tervishoiuasutuses 0,5 protsenti.

Sekveneerimise esialgsed andmed

14.06.2021 seisuga on sekveneeritud Eestis kokku 7033 proovi ning on tuvastatud 5000 α (Briti) mutatsiooniga viirustüve, 67 β (LAV) mutatsiooniga viirustüve, kuus γ (Brasiilia) mutatsiooniga tüve, ja 55 δ (India) mutatsiooniga viirustüve.

Tartu Ülikoolis sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi 84,7 protsenti.

India tüvede osakaal jätkub kasvamist. Eelmisel nädalal sekveneeriti 45 δ (India) tüve, neist neli olid sisse toodud ja 41 kohalikku juhtu. Eelmisel nädalal kasvas

δ (India) tüvede osakaal 25 protsenti.

Tartu Ülikooli poolt koostatud fülogeneetilise puu järgi on tuvastatud, et puhang, mis leidis aset Raplamaal ja juhud Harjumaal (kokku 42 juhtu) on seotud

ühe 13. mail Venemaalt sisse toodud juhuga.

Reisimisega seotud haigestumised

Sissetoodud haigusjuhud. Autor/allikas: Terviseamet

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 9551 inimest, kes olid täitnud piiriületaja ankeedi. Neist 1260 tuli Venemaalt, 925 Türgist, 824 Ukrainast, 831 Rootsist ja 767 Kreekast.

Kokku registreeriti 21 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 5,6 protsenti juhtude üldarvust. Sisse toodud haigusjuhud olid seotud reisimisega seitsmesse riiki. Kõige rohkem haigusjuhte olid seotud reisimisega Venemaale Üheksa), Soome (neli) ja Ukrainasse (kolm).

Haigussümptomid ja hospitaliseerimised

Eelmisel nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 88,2 protsenti ja ilma sümptomiteta 11,8 protsenti haigestunute üldarvust.

Samal perioodil hospitaliseeriti 41 inimest. Hospitaliseeritute hulgas jätkuvalt väheneb üle 60-aastaste isikute osakaal, kuid kasvab keskealiste inimeste osakaal, eriti vanuses 40-49 ja 50-59 eluaastat.

Hoolekandeasutuses ei haigestunud eelmisel nädalal ühtegi inimest. Samuti ei vajanud ükski hoolekande asutuse klient COVID-19 haiguse tõttu hospitaliseerimist.

Eelmisel nädalal suri koroonaviiruse tõttu kaks inimest vanuses 77 ja 85 aastat,. mis on selle aasta madalaim näitaja. Enim koroonasurmi oli aasta 14. nädalal, kui viirus nõudis Eestis 86 inimese elu.