Haapsalus põles raudteemuuseumi eksponaat

Tegemist võib olla süütamisega, sest veidi enne kella 9 puhkenud tulekahju eel olid pealtnägijad ERR-ile teadaolevalt märganud dresiini läheduses askeldamas lapsi.

Tulekahju teistele eksponaatidele levida ei jõudnud.

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juht Anton Pärn ütles, et põlenud dresiinis sai kõige enam kannatada kabiin. Eksponaadi metallkorpus on taastatav.

Pärna sõnul piiratakse põlenud dresiin aiaga ning lähiajal tuleb sellele ajutine katus. Taastamise kulu kindlaks tegemine on tema kinnitusel alles ees. Põlenud dresiin saadi mõne aasta eest annetusena Eesti Raudteelt.

Haapsalus asuval raudtee- ja sidemuuseumil on olnud aastate jooksul korduvaid probleeme vedurite ja vagunite rüüstamisega. Varem on olnud jutuks ka eksponaatide võimalik aiaga piiramine, kuid sellele on linnarahvas vastu olnud.

Seoses Haapsalu raudtee taastamise plaaniga on kavas kolida veerem kaugemas tulevikus raudteejaama territooriumil teise kohta, kuid nüüd on küsimuseks, kuidas seda seni paremini kaitsta. Anton Pärn ütles, et kavas on üles panna täiendavad valvekaamerad.