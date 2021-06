"Olukorrast riigis": valitsuse koroonavaktsineerimise propaganda on hambutu

Lepik ja Riikoja märkisid saates, et kui koroonaviirusesse nakatumine on märkimisväärselt langenud, siis viiruse vastu vaktsineerimisel on justkui lagi ette tulnud.

"Vaktsineerimise küsimus on järjest teravam. Mind hämmastab see, et riiklikul tasemel, ja ma ei häbene kasutada sõna propaganda, on ikka äärmiselt hambutu ja äärmiselt vähene selle nimel, et inimesed vaktsineeriksid ennast rohkem," ütles Riikoja.

"Aga selle nimel peab pingutama, sest on kõike muud kui aus, kui sügisel hakkavad numbrid taas ülespoole tõusma ja siis kõik need inimesed, kes on vaktsineeritud, kes on omalt poolt teinud kõik, mida nad saavad, peavad hakkama kannatama nende pärast, kes seda ei ole tahtnud teha," lisas ta.

Riikoja hinnangul peaks valitsus püüdma tõsta inimeste teadlikkust vaktsineerimise osas.

"Sest need inimesed, kes tänasel hetkel tunnevad vaktsineerimise vastu huvi loiult või ei tunne üldse, pole kõik põhimõttelised vaktsiinivastased, neist suurem osa on sellised, keda on tabanud petlik kergendustunne, tundub, et probleemi enam ei ole, aga ei tajuta, et probleem tuleb tagasi, kui me ei tee endast kõike selle jaoks, et see probleem sügisel tagasi ei tuleks. Miks peab ühiskonna enamus kannatama ühiskonna vähemuse otsustamatuse, hoolimatuse või mille iganes pärast. See ei ole normaalne," arutles Riikoja.

Lepik sõnas, et teistest riikidest on hoiatavad näited, kus nakatumine koroonaviirusesse on tõusnud praegu väga kõrgeks, kuigi vaktsineerimine neis on ammu käimas. Ta tõi näiteks Venemaa.

Saatejuhid leidsid selles valguses, et Eesti peaks piiridel rohkem kontrollima koroonaviirusesse nakatumist.

"Olukord on tõeliselt kehv. Näeme, et Venemaa ja Eesti vahel reisimine on suhteliselt lõtv ja on olukord, kus Venemaal on vaktsimistõendite võltsimine kujunenud omaette majandusharuks. Taas tõuseb küsimus, milline on olukord Eesti piiridel, kas ja kui palju lennujaamades kontrollitakse, testitakse, milline on olukord Narvas piiril," rääkis Lepik.

Riikoja tõdes, et kuna suvi on käes, siis inimesed janunevad reisimise järele ja see suurendab koroonasse nakatumise võimalust.

"Siin peaks Eesti ikkagi palju jõulisemalt tegelema piiri peal kontrollimisega, sellega, et inimesed peaksid tõestama, kas nad on vaktsineeritud, kas nad on põdenud või peaksid tegema testi. Me oleme üks väheseid Euroopa riike, kes ei nõua, et riiki sisenedes pead igal juhul näitama ette värskelt tehtud testi või ennast testima. Sellised asjad oleks hädavajalikud," ütles Riikoja.

Lepik rõhutas, et ta ei kutsu üles liikumist piirama ning kui reisimine on lubatud, siis võiks seda ka teha, kuid tuleb püüda ära hoida välismaalt tulevaid nakatumisi.

"Eriti veider on see olukorras, kus siseriiklikud piirangud juhul, kui nad on kehtestatud, on olnud piisavalt jõulised ja sõna otseses mõttes kohustuslikud. See on ebaaus ja seekaudu on siseriiklikud piirangud, mida, tõsi, tänaseks päevaks põhimõtteliselt ei ole, ikkagi ebaproportsionaalsed," arvas ta.