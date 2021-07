"Olukorrast riigis": riik peab teraviku suunama vaktsineerimisele

Riigil on suvel kõige olulisem tegeleda sellega, et võimalikult palju inimesi võimalikult ruttu ja mugavalt koroonaviiruse vastu vaktsineeritud saaks, arutlesid ajakirjanikud Indrek Lepik ja Hindrek Riikoja Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Koroonaviirusesse nakatumise arvud on taas tõusuteel sõna Riikoja ja selgitas, et kogu olukorrale annab tooni kergemini nakkav delta tüvi.

"Ühest küljest tahaks küsida, miks inimesed oma tervist ei hoia, miks nad ennast ei vaktsineeri /---/, aga teisest küljest tahaks küsida valitsuselt, mida teeb valitsus selle jaoks, et need numbrid ei tõuseks ja et inimesed end vaktsineeriks,"

Lepik selgitas, et viiruse leviku olukord on muu hulgas halvenemas ka Suurbritannias, Venemaal ja Hispaanias. Samas on tema hinnangul oluline vaadata haigestumise suhtarve ning seda, palju inimesi haiglaravil on.

Kui aga mõelda pandeemia algusele, siis ei olnud oluline mitte nakatumise arvud, vaid haiglavõrgu vastupidavus, selgitas ta.

"Meie peamine eesmärk oli vältida survet meditsiinisüsteemile ja selle eesmärgi me oleme ju saavutanud," täpsustas Lepik.

Riikoja selgitas, et nädalaga on haiglaravi vajavate inimeste arv kasvanud kümme protsenti ehk kahe inimese võrra

"Ühekohalised numbrid mõjuvad petlikult vaikselt või uinutaval, kuigi tegelikult tuleks neile tähelepanu pöörata," sõnas ta ja täpsustas, et kui arvud oleks tuhandetes, oleks kümneprotsendiline kas vägagi märgatav.

Lepiku sõnul pööratakse aga liialt tähelepanu delta tüvele ja käitutakse nagu see oleks täiesti uus haigus. Tema sõnul pole ka võimalik saavutada olukorda, kus inimesed lihtsalt ei haigestuks.

"Tegelikult me teame, et need vaktsiinid, millega Eestis vaktsineeritakse, eeskätt Pfizer, need kaitsevad selle delta tüve vastu väga hästi, meil on olemas relv selle haiguse vastu," lisas ta.

Riikoja hinnangul tuleks vaktsineerimine inimestele rohkem kättesaadavaks teha, viies vaktsineerimispunkte kõigisse suurtesse kaubanduskeskustesse ja muutes registreerimist mugavamaks.

"Kui vaktsineerimisega tegeleks talvest saati ainult eraettevõtted /---/, nii kaua, kui vaktsiine on, siis see kõik toimiks õlitatult ja laitmatult." ütles ta ja lisas, et sotsiaalministeerium peaks olema oma töös paindlikum.

Lepiku hinnangul pole samuti vaktsineerimisele alternatiivi. Riikoja lisas, et kõik lapsevanemad peaksid oma 12+ lapsed süstile viima ning riik peaks heas mõttes hakkama n-ö represseerima inimesi, kes kaitsesüsti veel saanud pole.