Ostukeskuste vaktsineerimiskatses läheb käiku 250 doosi Jansseni vaktsiini

Vaktsineerida saab ostukeskustes eelregistreerimata – inimestel tuleb vaktsineerimispunkti lihtsalt sisse astuda, teatas töörühm.

Silmarõõm S vaktsineerib neljapäeval, 1. juulil kell 15-19 Narvas Fama kaubanduskeskuses (Fama tänav 10). Kokku on seal võimalik teha 200 vaktsiinidoosi ja kasutatakse ühedoosilist vaktsiini Janssen.

Confido Meditsiinikeskus vaktsineerib ilma eelregistreerimata alates esmaspäevast, 28. juunist Tallinnas, Lasnamäe Centrumi kiirkliinikus (Mustakivi tee 13). Seal saab end vaktsineerida kuni 50 inimest nädalas ühedoosilise Jansseni vaktsiiniga. Kaitsesüstimine toimub kiirkliiniku lahtiolekuaegadel.

Töörühma juht Marek Seer tõdes, et üle poole täisealistest eestimaalastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ning võib arvata, et need, kes on ise väga motiveeritud kaitsesüsti saama, on selleks vajalikud sammud juba astunud.

"Nüüd keskendume neile, kes vajaksid väikest nügimist. Praegu katsetamegi, kuidas võetakse vastu vaktsineerimine kaubanduskeskuses ja nii, et enne ei pea aega kinni panema," ütles Seer. "Kui näeme, et see toimib, siis tekitame selliseid võimalusi juurde."

Jätkuvalt saab vaktsineerimiseks aja registreerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja riigi infotelefonil 1247. Vabu aegu sellesse ja järgmisse nädalasse on saada üle Eesti. Vaktsineerimine on tasuta ja vaktsineerida saavad Eestis elavad inimesed alates vanusest 12 eluaastat.

Eestis oli pühapäeva hommiku seisuga COVID-19 vastu vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 552 164 nimest, vaktsineerimine on lõpetatud 419 380 inimesel. Täisealistest eestimaalastest on vaktsineeritud 50,7 protsenti.