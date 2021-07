Zelenski: ukrainlased ja venelased ei ole üks rahvas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval vastuseks Vene presidendi Vladimir Putini avaldusele, et ukrainlased ja venelased ei ole üks rahvas.

Putin avaldas kolmapäeval "otseliinis" rahvaga arvamust, et kuigi tänane Ukraina juhtkond olevat Venemaa suhtes vaenulik, on ukraina ja vene rahvas üks tervik, ning et Ukrainat juhitakse praegu väljast, Washingtonist, Pariisist ja Berliinist.

"Pangem lõpuks i-dele täpid. Me ei ole kohe päris kindlasti üks rahvas. Muidu on meil palju ühist. Meil on osa ühist ajalugu, mälu, naabrust, sugulasi, ühine võit fašismi üle ja ühiseid tragöödiaid," ütles Zelenski.

"Kui ukrainlased ja venelased oleksid üks rahvas, siis Moskvas kehtiks ilmselt grivna ja riigiduuma kohal lehviks sini-kollane lipp," lisas Zelenski.

Zelenski rõhutas, et Ukraina ajalooline valik on väärtustepõhine lõimumine Euroopa ja Atlandi-ülesesse kogukonda.

"Ukraina nagu iga iseseisev riik valib ise, kuidas tagada oma riiklike huvide elluviimine. Eriti julgeoleku seisukohast. Seda ei saa kahtluse alla seada," ütles Zelenski.

Putini jutu kohta "Ukraina välisest juhtimisest" sõnas Zelenski: "See on puht propagandistlik mantra Venemaa sisetarbeks, sest tegelikus maailmas lahendatakse kõik Ukraina küsimused eranditult Ukrainas ja Ukraina riigi poolt ning päris kindlasti mitte mõnes naaberriigis ja kindlasti mitte varivahendajate poolt, kes on praegu koduarestis või tagaotsitavad".