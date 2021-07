Kallas: nüüd saab Venemaalt Eestisse vaid Euroopa koroonatõendi või testiga

"Praeguse seisuga politsei- ja piirivalveamet Venemaa piiril käitub ka nii, nagu riigipiiri seadus võimaldab. Kui ei ole ette näidata Euroopa Liidu vaktsineerimistõendit, läbipõdemise tõendit või negatiivse testi tõendit, siis sellised inimesed saadetakse piirilt tagasi," rääkis peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Saadetakse tagasi ka need inimesed, kes ei suuda esitada sellist tõendit, mida PPA peab asjakohaseks oma vaktsineerimise kohta," rääkis Kallas. "See on oluline, et väldiksime kolmanda laine saabumist. Mida me praegu teame, on see, et delta variant allub ka vaktsineerimisele."

Möödunud nädalal riiki sisse toodud nakatumisi oli kokku 49, millest enamik ehk 32 juhtu toodi sisse Venemaalt. Seetõttu keskendutakse just Venemaa piirile.

Eesti kodanikud ja elanikud peab riiki sisse laskma isegi siis, kui nende testitulemus on positiivne. Neile kehtib riiki sisenedes isolatsioonikohustus.

"Aga me ei saa takistada oma inimestel koju naasmast. Testimisel peab olema ka selge õigustatud eesmärk. Kui me ühelt poolt tahame, et inimesed vaktsineeriksid, siis me ei saa neile panna ka testimiskohustust, sest see demotiveerib vaktsineerimist, kui pean siiski maksma testimise eest," sõnas Kallas.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on juriidilise analüüsi järgi Eesti õiguslik võimalus Venemaa piiril välismaalt saabujatelt negatiivset testi nõuda.

"Miks oli vaja seda põhjalikult analüüsida, on see, et tuleb vaadata põhiseaduses mitmete paragrahvide vabaduste ja õiguste koostoimet. Näiteks mis puudutavad liikumisvabadust, seda, et Eesti kodanikel on alati õigus tulla Eesti Vabariiki sisse," rääkis Lauri.

"Me saame nõuda testimist nendelt, kes tulevad kolmandatest riikidest ja kes ei ole vaktsineeritud, kel ei ole tõendit vaktsineerimise kohta Euroopa Liidu usaldusväärsetel andmetel," sõnas Lauri.

Kui selgub, et inimene on positiivne, siis kolmandate riikide kodanikke on õigus mitte sisse lasta ja saata piirilt tagasi.

"Kui on tegemist Eesti elanikega, Eesti kodanike, Euroopa liidu kodanikega, siis me peame nad sisse võtma, aga neile rakendatakse liikumispiiranguid ja muid meetmeid, et nad teisi inimesi ei nakataks," rääkis Lauri.

Teste saab teha ka Eesti piiril ja tuleb teha kõigil inimestel. "Ütleme ka näiteks Narva elanikud, kes lähevad Ivangorodi ja tulevad tagasi, kui nad ei ole vaktsineeritud Eestis tunnustatud vaktsiinidega, nad ei ole COVID-it läbi põdenud, neil puudub see tõend, siis nad peaksid tegema iga kord testi," rääkis Lauri.

"Selline kord on võimalus valitsusel kehtestada," sõnas ta.

Epidemioloogilise olukorra halvenedes võib piiriületuse peatada

Praeguses viiruse leviku olukorras saab Lauri sõnul nõuda piirületajatel testi tegemist ja positiivse testiga inimesed, kes pole Euroopa Liidu elanikud, piirilt tagasi saata.

"Kui viiruse olukord läheb keeruliseks, kui teadlased, viroloogid ütlevad, et Venemaa terviseolukord on selline, et võib ohustada Eesti inimeste tervist väga olulisel ja rängal viisil ja me leiame, et on vaja tekitada olukord, kus üldse ei tulda sisse, siis on meil võimalus põhjendatud argumentide toel öelda, et me ei lase inimesi sisse või ei lase turiste sisse," ütles ta.

Kõrgema viirusefooniga riike on veel, kuid nende elanikud tulevad Eestisse üldiselt läbi teiste riikide. "See on Eesti otsustada, milliste kolmandate riikide osas me seda rakendame. Reaalselt on ka Euroopal nii-öelda oma puhas list. Kui meil on põhjendatud olukorrad, siis meil on põhjendatud teha oma otsuseid," ütles ta.