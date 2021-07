Piiriületus Narvas on kasvanud aastaga kolm korda

Narvas on piiriületus suurenenud aastaga kolm korda, kuid koroonameetmete karmistamine on ikka veel lahtine.

Koroonaleviku parema kontrolli alla saamiseks tegi valitsus eelotsuse Euroopa Liidu välistest riikidest pärit inimeste piirikontrolli karmistamiseks. Millal valitsuskabinetis arutatud piirireeglite muutmine rakendub, on veel lahtine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koroonaviiruse levikut silmas pidades on Eestil vaja karta just aina hullemaks muutuvat olukorda idapiiri taga, ütles Narva haigla juht, piirilinna vaktsineerimisaktiivsuse tõstmise töörühma kuuluv Ago Kõrgvee.

"Tegelikult on haigestumine Narvas, jumal tänatud, vähenenud ja asjad on läinud palju palju paremaks. Aga hirmutav on see, mis toimub teisel pool piiri. Narva on üks Eesti väravaid ehk tuleb mõelda, kuidas riik peab käituma ja kontrollima liiklust üle piiri," rääkis ta.

Praegu on Narvas märgata piiriületuse aktiivsuse tõusu. Juunis ületas Narvas piiri 36 000 inimest, mida oli üle kolme korra rohkem kui aasta tagasi.

"See on tänu sellele, et on kasvanud end vaktsineerinud inimeste arv. Ja ka nende inimeste arvelt, kellel on rohkem võimalust taotleda eriluba ehk inimesed, kes elavad piirile lähemal oma igapäevast elu, kellel on siin vanemad või lapsed, kes esitavad meile taotluse, see vaadatakse läbi ja vastavalt sellele antakse ka eriluba," selgitas Narva-1 piiripunkti juhi kohusetäitja Marek Liiva.

Reedel Venemaalt Eestisse tulnud Elizaveta Menšugina tunnistas, et temale pole koroonaaeg piiriületamist keerulisemaks teinud.

"Midagi pole muutunud, sest mul on nii Eesti kui ka Venemaa kodakondsus. Mu laps elab ka Narvas ja ka temaga pole piiri ületamine keeruline. Eestis on väga mugav see, et piiri peal saab pärast tolli läbimist koroonatesti anda ja järgmisel päeval on juba vastus käes," rääkis ta.

Alates jaanuarist Narva piiripunktis loodud koroonatesti andmise võimalust kasutatakse aina rohkem.

"Testimine on muutunud populaarsemaks ja inimesed on väga tublid. Nad on teadlikud võimalustest, kuidas karantiini pikkust lühendada, ja nad suhtuvad väga vastutustundlikult testimisse," ütles OÜ Corrigo tegevjuht Merle Harjo.

Eestis kaitsepookimise pingereas teiste sabas sörkivas Narvas on vaktsineeritud kolmandik elanikest. Eesti naabrusesse jäävates Venemaa regioonides on vaktsineeritud umbes kümme protsenti inimestest.