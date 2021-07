Estonial hukkunute esindaja on mures vraki uurimise pärast

"Mitmed asjad teevad meile vägagi muret. On uskumatu, et ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas, kes rahvusvahelist uurimist juhib, pole siiani saanud hakata looma oma meeskonda, mis oli eelarves ette nähtud. Ka hangetega sai alustada alles juunis, sest kuigi valitsus oli raha eraldanud, on edasine bürokraatia võtnud häbematult kaua aega. Võib-olla poliitikutel on pakilisemaid asju, aga mulle tundub küll, et haldussuutmatus on selle asja nimi," hindas Hellerma ajalehele antud usutluses.

Hellerma sõnul on nad kohtunud riigikantselei esindajatega kolmveerand aastat, kuid selle aja jooksul pole eriti midagi juhtunud.

"Rootsis on asjad liikunud paremini ja mitmed hanked paistavad olevat tehtud ka läbi Rootsi, sest seal on võimekus olemas. Samas see paneb õlgu kehitama, kui me räägime Eesti juhtivast rollist protsessis. Mulle tundub, et Estonia uuringute igati pühendunud juht Rene Arikas peaks saama rohkem tuge, see kuluks talle ära. Kui Rootsis tegeleb Estonia uurimisega neli täiskohaga töötajat, siis Eestis tegeleb optimistlikult võttes pool inimest ja see poole kohaga töötav inimene peaks juhtima kogu seda mahukat protsessi," lisas Hellerma.

Hellerma ei ole optimistlik ka neljapäeval algava vraki ümbruskonna eeluurimise suhtes.

Hangeteks tuleb appi kutsuda Eesti Energia

Vahepeal on lisaks selgunud, et uuringu hangete läbiviimiseks tuleb appi kutsuda AS Eesti Energia.

"Huvitav, et seal on tekkinud probleemid hangete küsimuses. Otsustasime appi kutsuda Eesti Energia, kel on väga suured oskused ja võimed selliste hangete korraldamisel," ütles peaminister Kaja Kallas neljapäeval tekkinud tõrkeid selgitades.

Kuna Rene Arikas, Eesti Energia ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pole veel allkirjastanud hangete läbi viimise dokumenti, ei julge ohutusjuurdluse keskuse juht veel ka prognoosida, kui suurde nihkesse viivitused ajakava viivad, kirjutab Õhtuleht.

Esialgse kava järgi pidanuks Estonia vraki vigastuste põhiuuringud algama uue aasta algul ja lõppraport valmima 2022. aasta suve lõpuks.