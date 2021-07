Arikas: Estonia kerest leiti kaks uut pragu

Praod on 10-15 meetrit pikad ning pole selge, kas need tekkisid laevakeresse katastroofi ajal või pärast seda, ütles Arikas Rootsi uudisteagentuurile TT, mida vahendas Rootsi rahvusringhääling.

Eesti Ohutusjuurdluse Keskus koostöös Rootsi ja Soome vastavate ametitega alustasid juulis vraki eeluringutega, millega valmistatakse ette põhjalikumat ekspeditsiooni laevahuku põhjuste väljaselgitamiseks.

Arikas rääkis, et nädalavahetusel ERR-ile, et vraki uuringud algasid lehviksonariga, et kaardistada laeva asend ja ümbritseva merepõhja seisund. Arikase sõnul on lehviksonari tehtud kujutisel selgelt eristatavad Estonia vraki vööriosa, kiil ja ahter. Näha on sild, tekiehitis, akende read ülemistel tekkidel ning ankur, sõukruvi ja teised detailid. Näha on ka deformatsioone laevakere keskosas.

Laupäeval viidi põhjaprofileerijaga läbi kogu ala uuringud. Arikase sõnul on kujutisel näha ristlõiget Estonia vraki keskosast. "Sellelt võib hinnata, et laeva keskosa toetub kõvemale moreenile, mille peale laev on pidama jäänud, ja vööri- ning ahtriosa pehmemale savile. Nägime uuringutest, et laeva keskosa on pigem kõrgem ja toimunud on läbipaine. Sellest tulenevalt on suure tõenäosusega tegemist deformatsioonidega, mida me järgnevatel päevadel läbi viidavate uuringutega plaanime täpsemalt tuvastada," selgitas Arikas.