Tai avas turistidele Phuketi, kuid mullis tuleb jälgida karme reegleid

Phuket hakkas neljapäeval uuesti turiste võõrustama. Saarele saavad ainult täielikult vaktsineeritud inimesed, teatas Financial Times.

Turistid peavad esitama enne lennukile astumist negatiivse koroonatesti. Saarel peavad nad esitama veel kaks negatiivset testi. Testid peavad turistid ise kinni maksma, teatas Yle.

Samuti peavad turistid alla laadima asukohta jälgiva veebirakenduse ThailandPlus.

Karantiini turistidelt ei nõuta, kuid mandrile nad ei pääse.

Kui reisimulli skeem töötab Phuketis, plaanitakse oktoobris avada terve riik turistidele.

Turism moodustab umbes viiendiku Tai sisemajanduse koguproduktist.

Võimud leiavad, et Phuketi saar sobib reisimulli projektiks ideaalselt. Sinna pääseb ainult laeva või lennukiga.

Siiski peavad turistid arvestama Phuketis mitmete piirangutega. Alkoholi tarbimine on avalikus kohas keelatud, mis tähendab, et alkoholi saab tarbida ainult hotellis. Samuti hakkas Tais mussoonide hooaeg.

Tais on puudus terav koroonavaktsiini doosidest. Siiski tahavad võimud Phuketi elanikkonna kiiremas korras vaktsineerida. Phuketis elab 500 000 inimest.

"Peamine eesmärk on tagada karjaimmuunsus. Eesmärk on luua tasakaal, kus viiruse levik on kontrolli all ja majandus saab taastuda," ütles Phuketi turismiliidu president Bhummikitti Ruktaengam.

Tai reisimulli projekti jälgivad hoolikalt ka teiste Aasia riikide valitsused. Mitmed Aasia riigid nagu Indoneesia ja Vietnam sulgesid viiruse tõttu samuti oma piirid.

"See on Aasia jaoks ajalooline hetk. Idee piriide avamisest ilma karantiinita pole Euroopas harukordne. Kuid Aasias on see haruldane," ütles reisifirma Banyan Tree Groupi tegevjuht Ho Kwon Ping.