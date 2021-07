Veebiplatvormid võtavad märkimisväärse osa hotellide kasumist

Hiljuti Eurostati poolt avaldatud raportist selgub, et 2019. aastal veetsid hotellikülastajad Euroopa Liidus üle 500 miljoni öö läbi veebiplatvormide nagu booking.com ja Tripadvisor broneeritud tubades. Ka Eestis on nende mõju hotelliturule märkimisväärne.

Uuringu andmetel broneeriti Eestis sellisel viisil 2019 kuni viis miljonit hotelliööd.

Tallinnas, Haapsalus ja Riias hotelle omava Hestia Hotel Grupi tegevjuht Kaisa Mailend ütles ERR-ile, et läbi booking.comi tulnud klientide osakaal oleneb nii hooajast kui konkreetsest hotellist.

Mailend ütles, et seejuures on platvormide kaudu saadud klientide osakaal on aja jooksul suurenenud. Tema hinnangul tuleneb see klientide kasutusmugavusest. "Eriti kui külastajal on soov leida sobiv peatuspaik regiooni või asukoha alusel, valida erineva hinnataseme ja kvaliteediga hotell, teha hinnavõrdlust ja tasuda ühes keskkonnas oma kliendikonti alusel," selgitas ta.

Mailend ütles, et booking.comi komisjonitasu on konfidentsiaalne, kuid lähedane teistele sarnastele platvormidele. Tema sõnul oleneb see paljudest faktoritest nagu kampaaniad, faktorid, maht.

Mailendi sõnul booking.com tubade hindu ei mõjuta, vaid need, sarnaselt lennukipiletitele, sõltuvad konkreetse perioodi nõudlusest ja konkurentsist.

Ka Tartu hotellide London, Pallas ja Sophia juhatuse esimehe Verni Loodmaa sõnul on booking.comi ja teiste sarnaste platvormide osakaal broneeringutest aasta-aastalt kasvanud, kuid individuaalklientide puhul võiks see jääda umbes 30 või 40 protsendi kanti. Loodmaa hinnangul on see tingitud selliste lehtede suurest mugavusest klientidele ning ka suurfirmade võimekusest endale reklaami teha. Näiteks booking.com on selle aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste üks sponsoritest.

Loodmaa ütles, et ühelt poolt toovad sellised teenused kliente juurde, kuid samas võtavad nad ka vahelt märkimisväärse summa. Tema sõnul sõltub hotelli makstav komisjonitasu konkreetsest lepingust ettevõtete vahel ning ka hotelli asukohast. Ta ütles, et suuremates linnades on tasud enamasti suuremad.

Loodmaa ütles, et praegu on booking.com ja teised sarnased lehed paratamatus, kuid hotellid proovivad ka saada kliente otse kodulehelt tube broneerima, mitte läbi vahendajate. Tema sõnul saab klient nii parima hinna ning tasu läheb otse teenusepakkujale, mitte välismaale.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimehe Ain Käpp ütles ERR-ile, et kuigi praegu on koroona tõttu endiselt vähe kliente, eriti välismaalt, siis kriisieelsel ajal jäid moodustasid läbi bookingu ja muude platvormide tulnud 40 kuni 60 protsenti klientidest. Ka tema ütles, et kasv on olnud kiire, näiteks 2010. aastal tuli läbi bookingu vaid pool praegusest mahust. Tema sõnul on kasv olnud enamasti reisibüroode arvelt.

Käpa sõnul võtab booking.com tema äridelt 15 kuni 18 protsenti komisjonitasu. Samas leidis ta, et kasu on suurem kui kahju: "Kui keegi pakub sulle miljoni, aga tahab, et 150 000 tagasi maksaksid, siis sa ju teeksid seda."

Käpp ütles, et booking.com ja muud platvormid on hotellindust muutnud efektiivsemaks, sest broneeringud lähevad otse hotelli süsteemi ning enam ei pea fakside ja meilide välja printimisega tegelema.

Samuti on muutunud klientide suhtumine. "Enam ei broneeri kliendid kohta kodus, vaid juba Tallinnasse jõudes," ütles Käpp. Hotellidele tähendab see tema sõnul seda, et kuu alguses ei teata, kui palju kliente on oodata ning hotellid peavad alati valmis olema.