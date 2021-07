Lasnamäe linnaosa vanem kritiseerib riigi vaktsineerimiskorraldust

Lasnamäe hõlmatus koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel on madal – 28 protsenti. Teiste linnaosade paremaid numbreid kommenteerides juhtis aga "Vikerhommikus" kõnelenud Svet tähelepanu sellele, et Lasnamäel on objektiivsetel põhjustel ka rohkem COVID-haiguse läbipõdenuid ehk et kui panna mõlemad numbrid kokku, tekib tema sõnul küsimus, kus ollakse karjaimmuunsuse saavutamisele lähemal.

Eelmisel nädalal Lasnamäe Centrumi kaubanduskeskuses toimunud vaktsineerimiskatsesse linnaosavalitsust ei kaasatud.

"See näitab üht aspektidest, miks (vaktsineerimis)tempo pole see, mis tahaks. Partnerite kaasamine, informeerimine võiks olla parem. Kui me vaatame seda, kuidas on riik lasknud kohalikel omavalitsustel ja erinevatel erapartneritel igasugu vaktsineerimiskuure inimesteni viia, enamasti oli selleks aega kas kolm päeva või nädal," kritiseeris Svet vaktsineerimise korraldajate tegevust.

Linnaosavanem eelistaks olukorda, kus kohaliku omavalitsuse poole pöördutaks näiteks sõnumiga, et kolme nädala pärast tekib võimalus vaktsineerida näiteks 5000 inimest. Siiani on tulnud aga reageerida väga kiiresti. Sveti sõnul poleks sellest midagi, kui jutt on inimestest, kes loevad igapäevaselt Facebooki või kelleni jõuab info "Aktuaalse kaamera" kaudu, aga vaktsineerimise korraldajaid peaks huvitavad need, kes ei vaata mitte midagi.

"Meid huvitavad eeskätt inimesed, kes ei tarbi meediat. Nendeni jõudmiseks kulub oluliselt rohkem aega, ja need kanalid, mis on olemas, ei jõua nendeni kolme päeva pärast. Esimene samm vaktsineerimise tempo tõstmise teel võiks on parem planeerimine ja pikemad tähtajad, kui me tahame jõuda eakateni, kui tahame jõuda inimesteni, kes elavad infoväljast täiesti eemal. Ja ma ei räägi siin ainult venelastest, vabandust, meil on ka päris palju Eesti inimesi, kes ei tarbi igapäevaselt Postimeest ja Delfit. Meil on vaja rohkem aega," oli Sveti sõnum.

Vaktsineerima minekuks veenmist tuleks Sveti hinnangul alustada neist, kes on kõige suuremas riskigrupis ehk kõige eakamatest. "Kogu see aeg, kui me saime inimesi veenda lihtsalt ilusate nägudega, mingite staaridega, et saadame sinna Kõlvarti ja Arkadi Popovi ja Anne Veski, on möödas. Ma arvan, et pigem peame keskenduma sellele, et nende inimeste kaudu, kes on ise vaktsineerimiskuuri läbinud, leviks info nende lähedastele, nende sugulastele, et neil tekiks võimalus edasi anda oma kogemust," esitas Svet oma visiooni.

Teiseks tuleb linnaosavanema sõnul endiselt töötada inimeste hirmudega ning senisest oluliselt paremini. Svet on enda sõnul käinud aktiivselt mööda Lasnamäge ja suhelnud inimestega vaktsineerimise teemal. "Muidugi, keegi pole öelnud mulle otseselt, et ma kardan, aga kui ma küsin, kas te olete vaktsineeritud, siis paljud inimesed ütlevad, et ma veel vaatan. Öeldakse ka, et ei ole enda jaoks veel päris kindlaks mõelnud seda teemat. Mina nimetan seda hirmuks ja me peame töötama selle hirmuga. Enamasti inimesed ütlevad, et nad kõhklevad."

Küsimusele, kuidas siis ikkagi inimesi veenda, vastas Svet: "Nii naljakas kui see ka pole, me peame alustama nullist. Peame alustama sellest, et me selgitame inimestele, et mis see vaktsiin on, et ta tegelikult ei päästa sind koroonaviirusest, aga vähendab tõenäosust, et sa põed raskelt ja vaktsiin vähendab tõenäosust, et sa üldse nakatud ja nakatad teisi."

Svet möönis, et vaktsineerimiskampaania esimese laine ajal oli mõistetav, et sõnumid olid lihtsustatud, kuna neid oli vaja kiiresti ja palju edasi anda. Kõhklejate veenmiseks tuleks aga alustada faktidest, mis tuleb kõikides kanalites veelkord üle korrata.

"Alustama peab olemasolevatest kanalitest, me peame kõik faktid üle kordama esiteks "klassikalistes" venekeelsetes meediakanalites, nagu venekeelne Delfi, Postimees ja ERR-i uudisteportaal. Me ei veena mitte üksnes neid, kes on ise juba vaktsiini saanud, vaid ka nende lähedasi. Peame alustama nii, nagu vaktsiin oleks äsja tulnud," selgitas Svet.

Lisaks tuleks infot levitada ajalehtedes, mida eelkõige loevad eakad. Svet hindas heaks Tallinna linna rahastatava ajalehe Stolitsa tegevust selles vallas, ent see ei tule igasse postkasti. Sveti hinnangul võiks mõelda, et Eesti riik peaks tegema eraldi ajalehe, ja mitte ainult Lasnamäe eakatele, mis olekski suunatud koroonaviiruse teavitusele ning kus sisalduv info ei tohiks koosneda üleni korrektsetest ümmargustest fraasidest.

Teiseks tuleks tuua vaktsineerimine inimestele võimalikult lähedale. "Kaubanduskeskuste praktikat tuleks korrutada kümnega," oli Sveti sõnum. Ta selgitas, et ei tohiks keskenduda neile kaubanduskeskustele, kus käib pool Ida-Harjumaad, vaid tuleb võtta kohalikud väiksemad turud, nagu Pae, Kotka, Laagna, Mustakivi, kus kohalikud käivad ja seal teda tabama.

"Andke meile normaalsed kanalid, andke meile normaalne aeg, varuge ressurssi, et minna inimestele lähemale, ja me teeme selle vaktsineerimise ära," ütles Svet teema kokkuvõtteks.