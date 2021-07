Tallinn, Harjumaa ja Põhja-Raplamaa võivad saada ühise ühistranspordisüsteemi

Mitme firma koostööna valminud analüüs soovitab luua pealinna ümbruses sidus ühistranspordi liinivõrk, mis läheb üle omavalitsuse piiride ja transpordiliikide, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu struktuur ei saa olla ülemäära tsentraalne, kus on üks koht, kust kõik peavad läbi minema. Jaotatud võrgustik on hästi oluline osa. Kui kokku nõelume linna ja regiooni, siis on mitmed kohtumispunktid, kus saab minna transpordiviisidelt üle," selgitas üks uuringu läbiviijaist, Inphysica asutaja Raul Kalvo.

Esimesed konkreetsed sammud ühise transpordisüsteemi loomiseks on kavas juba sügisel.

"Sügisel kindlasti alustame kohtumisi kohalike omavalitsustega, et kuulata ära nende seisukohad ja milline on nende valmidus sellise ühtse liinivõrgu ja rahastamisega edasi liikumiseks," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Ühtse piletisüsteemi hange transpordiametis on ettevalmistamisel ja see peaks veel sel aastal valmis saama. See on üks asi, millega saab kohe edasi liikuda," lisas ta.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart toetab ühist transpordisüsteemi, kuid on kindel, et vähemalt Tallinnas peab tasuta ühistransport säilima.

"Mulle tundub, et ühine süsteem oleks efektiivsem ja selgem kui ühistransport oleks tasuta nii Harjumaal kui Raplamaal. See annaks inimestele lisamotivatsiooni ühistransporti kasutada ja oleks ka selgem finantseerimise süsteem. Samas on võimalik ka lähenemine, et Tallinnas on jätkuvalt tasuta ühistransport ja see peab jääma ja teiste omavalitsuste puhul hakkab kehtima pileti hind," rääkis Kõlvart.