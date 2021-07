Kallas: uue laine korral saavad vaktsineeritud rohkem vabadusi

"Vaktsineerimist pole mõistlik jätta sügisesse, vaid juhuks, kui võivad tulla uued nakatumise lained, siis need, kes on vaktsineeritud, saavad rohkem vabadusi, kui need, kes pole vaktsineeritud," ütles Kallas.

Tema sõnul näeb riik erinevate ürituste avatuna hoidiseks ette digitõendi ja antigeeni kiirtestide edasiarendamist ning arendatakse edasi ka Euroopa digitõendi ja antigeeni kiirtesti kasutusvõimalusi, et nende toimimine oleks sujuv ja kättesaadav, " ütles Kallas.

Kallas märkis, et koroonaviiruse leviku riskitase on Eestis jätkuvalt madal, ehk roheline, aga näha on nakatumiste arvu kasvu.

Eelmisel nädalal lisandus 227 Covid-19 haigusjuhtu, millest 51 toodi sisse välismaalt. "Haigestumine kasvab paljudes Euroopa riikides. Me teeme ettevalmistusi uueks võimalikuks laineks," sõnas Kallas.

Kallas rääkis, et valitsus arutas teisest lainest saadud õppetunde ja seda, mida tuleks edaspidi muuta. "Need õppetunnid puudutavad nii juhtimist, näiteks me toome Covid-19 riigiülese strateegilise olukorra juhtimise üle siia riigikantseleisse. Aga näiteks ettevõtjatele suunatud toetusmeetmete disain, et võimalikud meetmed oleksid suve lõpuks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja EAS-i koostöös ette juba kirjeldatud, et kuidas me sellega siis läheme, kui see peaks jälle vajalik olema," rääkis Kallas.

Haridusvaldkonnale suunatud tegevused valmivad Kallase sõnul hiljemalt augustikuus. "Nendeks on ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi parandamiseks vajalikud meetmed, vaktsineerimise korraldus koolides, vaimse tervise juhendid, analüüsid distantsõppe mõjude ja õpilünkade mahu hindamiseks ja kooliaasta töökorraldus Covidi tingimustes õppeasutustele," sõnas Kallas.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik rõhutas, et kõigil on võimalus panustada viirusevastasesse võitlusse end vaktsineerides. "Siinkohal tahan tunnustada neid 575 000 inimest, kes on juba vaktsineerimas käinud, samuti tänan kõiki tervishoiuasutusi," ütles Kiik.

Ta julgustas kasutama ka üha laienevaid võimalusi minna eelregistreerimata vaktsineerima.