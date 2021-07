EL-i välistest riikidest tulijad saavad isolatsiooniaega lühendada kolme testiga

Euroopa Liidu välistest riikidest Eestisse tulevatelt välismaalastelt hakatakse alates 12. juulist nõudma negatiivset koroonatesti, otsustas valitsus. 19. juulil lisandub PCR testi tegemisele ka antigeeni kiirtestimise võimalus. Need, kes tahavad kümnepäevast eneseisolatsiooni aega lühendada, peavad tegema kokku kolm testi.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et piirivalve peab tuvastama, kas kolmandatest kõrge nakkuohuga riikidest Eestisse sisenejal on esitada vaktsineerimistõend, tõend haiguse läbipõdemise kohta või negatiivne test.

"Kui tal seda testi ette näidata ei ole, ühtegi neist muudest meetmetest, siis välismaalt saabujate puhul, kes ei ole Eesti elanikud, on kohustus kohapeal negatiivne test teha. Vastasel juhul riiki siseneda ei lubata," rääkis Kiik.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on neil, kes tahavad isolatsiooniaega lühendada, vaja teha kokku kolm testi.

"Alates 19. juulist hakkab siis kehtima kord, kus Eestisse saabuja saab sisse ainult negatiivse testiga ja kui ta soovib isolatsiooniaega lühendada, peab ta tegema Eestis veel kohapealse testi ja siis kuue päeva pärast järgmise testi," rääkis Härma.

Kiik ütles, et testimiskohustus on peaaegu kõigil riiki sisenejatel, välja arvatud mõned elualad, näiteks diplomaadid.

"72 tundi enne peab olema PCR test tehtud või siis 48 tundi enne antigeeni test, mis on hiljemalt juurde tulnud. Antigeeni testi puhul on oluline, et tegemist oleks selle testiga, mida on Euroopa tasandil tunnustatud," ütles minister.

Isolatsiooni üle peab järelevalvet terviseamet, kes saab selleks abi paluda politseilt. Piiri ületavad põhiliselt Eesti elanikud.

"Juunikuus sellel aastal piiriületamiste arv on olnud 300 ja enamik neist, kes piiri ületavad, on Eesti kodanikud, kes käivad Vene Föderatsioonis või tulevad tagasi Vene Föderatsioonist või on Vene Föderatsiooni kodanikud, kes omavad pikaajalist Eesti elamisluba," kirjeldas siseminister Kristian Jaani.

Kui need inimesed ületavad piiri ning on vaktsineerimata, siis on neil kohustus jääda eneseisolatsiooni, mida kontrollitakse pisteliselt.

"Tehakse ka selliseid kontrolle, kus füüsiliselt minnakse kohapeale ja vaadatakse, kas inimene viibib selles kohas või mitte. Näiteks on ka näide, kus on öeldud, et palun tulge korraks akna peale, näidake, kas olete kodus olemas," ütles Jaani.

Piiripunktidest saab praegu teste teha vaid Narvas, kuid peatselt ka Koidula ja Luhamaa piiripunktis.

Härma ütles, et Venemaalt Eestisse toodud haigusjuhtumite arv hakkas kasvama koos jalgpalli EM-i külastamisega Venemaal.

"Enamus Eestisse sisse tulnud delta tüve (India tüvi) juhtumeid on tulnud Venemaalt, üle 90 protsendi," ütles ta.

Härma lisas, et koroonaviiruse delta tüvi on kiiremini leviv ja nakkab kergemini, nakatatakse tavapärase kolme-nelja inimese asemel kümmet.