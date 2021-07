Järgmine nädal toob Eestisse uue kuumalaine

Lõppenud juunikuu oli eriliselt soe, uueks juuni soojarekordiks on 34,6 kraadi ja kuu keskmine õhutemperatuur oli rekordiliselt 18,8 kraadi.

Klimatoloog Ain Kallis sõnas, et juunist võib kujuneda kolmandat aastat järjest suve kõige kuumem kuu, mis on ebatavapärane. "Tavaliselt on kõige kuumemaks kuuks teatavasti juuli, siis järgneb august ja alles siis juuni," ütles ta.

Algaval nädalavahetusel tõuseb temperatuur 30 kraadi ümbrusse, idapoolsetes maakondades on oodata kõige kõrgemaid temperatuure. Pühapäev toob veidi jahedust, enne kui uue nädala esimestel päevadel kraadid jälle tõusma hakkavad.

Kolmapäeval võivad temperatuurid tõusta maksimaalselt 35 kraadini, mis on sünoptik Taimi Paljaku sõnul erakordselt kõrged temperatuurid. "Me ei prognoosi rekordeid, aga rekordilähedaselt kõrgeks tõuseb temperatuur küll," ütles ta.

Praegu on Eesti soojarekordiks 35,6 kraadi ja see mõõdeti 1992. aastal Võrus.

Kallis sõnas, et kuumalained mõjuvad inimeste tervisele, mistõttu on need ohtlikud. Ta tõi üheks näiteks, kuidas paljud korterid ei ole õhukonditsioneeridega varustatud.

Kõrged temperatuurid toovad kaasa ka äikeseohu. Järgmise nädala teisel poolel on oodata laialdasemalt hoovihma ja äikest, kaasneda võivad rahe ja tugevad tuulepuhangud.

Paljak tõdes, et viimase 10–20 aasta suviste kuumalainete ajal ei ole õhutemperatuur nii kaua kõrge püsinud. Sel aastal on alates 18. juunist õhutemperatuur enamikes jaamades kas 30 kraadi lähedale või kõrgemale tõusnud. Ööd ei ole samuti piisavat jahutust pakkunud ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur on sellest ajast 20 kraadi lähedal või kõrgemalgi püsinud ning see muudab kuumuse raskemini talutavaks.

Kallis rõhutas samuti kõrgete öiste temperatuuride ohtu, sest kuumadele päevadele pole jahutust ja see teeb kuumalainete ajal elamise raskemaks.

Paljak sõnas, et enamik Eestisse jõudvaist kuumalainetest on lühiajalised ja kestavad maksimaalselt paar päeva, püsivamalt palav oli ka aastail 2018 ja 2010. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsis siis samuti kolme nädala vältel üle 20 kraadi, kuid siis tõusid päevased kõrgeimad üle 30 kraadi vaid mõnel päeval.

Ta sõnas, et uue nädala teisel poolel on oodata leevendust ja erakordselt suur kuumus peaks mõnevõrra taanduma. "Võib tulla veel selliseid kuumalaineid, aga tõenäoliselt pole need nii püsivad ja pikaajalised," ütles Paljak.