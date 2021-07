Toidukullerid ei kontrolli kliendi vanust alkoholi ostes

Wolt ja Bolt Foodi rakenduses tuleb ainult nupule vajautamisega kinnitada, et oled alkoholi ostmiseks piisavalt vana. Siiski on lisatud klausel, et kui kuller kohale jõuab, peab klient olema valmis oma vanust kinnitama isikut tõendava dokumendiga. Paljud kullerid aga dokumente ei kontrolli.

Bolt Foodi esindaja sõnul on kulleri rakenduses selgelt märgitud, et tellimus sisaldab alkoholi. See tähendab, et kuller peab rakenduses kinnitama, et on kliendi dokumente kontrollinud ja alles siis lubab rakendus tellimuse lõpetada. Kui dokumentide kontrollimisel selgub, et klient on alaealine, siis ta tellimust kätte ei saa. Esimesel korral tagastatakse kliendile raha, jätkuvate rikkumiste korral klient raha tagasi ei saa. Lisaks on Boltil õigus platvormilt blokeerida kliendid ja kullerid, kes ei käitu vastavalt reeglitele.

Wolt Baltikumi ärijuht Simon Runzheimer ütles, et rakenduse kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane. Kui klient näeb välja noorem kui 30, peab kuller küsima isikut tõendavat dokumenti. Samuti tehakse tema sõnul kulleritele pidevalt koolitusi, mille käigus tuletatakse ka meelde dokumendi küsimist. Runzheimer palub kahtlustuste korra teavitada ettevõtet kullerist, kes pole järginud turvaprotseduure. Kui selgub, et mõni kuller on eksinud reeglite vastu, lõpetatakse leping viivitamatult.

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Kristel-Liis Kaunismaa sõnul ei ole politsei Woltile ega Bolt Foodile kontrolloste teinud.

"Bolti ja Woltiga on täna see lugu, et nemad on ju tegelikult selle kauba vahendajad kaupmehelt ostjale. Nemad otseselt ju ise ei müü erinevaid tooteid. Küll aga nendele, siis tekib see olukord, et kui Wolti või Bolti kuller annab selle kauba üle ostjale ja kui sealt ilmneb, et ta annab ka sealt alkoholi, siis ta peab veenduma, kui vana ostja on. Eesti seadus ütleb ka seda, et mitte ainult müümine, tarbimine, vaid ka vahendamine, üleandmine on siis seadusega keelatud," rääkis politseinik.

Kristel-Liis Kaunismaa tõi välja, et on olnud olukordi, kus alaealised on alkoholi kätte saanud. Samas on ka olukordi, kus kuller keeldub alkoholi müümast.

"Ma arvan, et siin võiks Wolt ja Bolt omalt poolt teha seda, et julgustada oma kullereid, kes neil töötavad, neile öelda, et selline kohustus on neil olemas, selline õigus on neil olemas ja nad võivad ka tehingust keelduda."