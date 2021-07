Tallinnas sai testida elektritõukerattaga sõidu oskusi

Aasta algusest on Põhja-Eestis elektritõukeratastega õnnetustesse sattutud vähemalt 74 korral ja kannatada on saanud 77 inimest. Kõige enam juhtub õnnetusi Põhja-Tallinnas ja kesklinnas, mistõttu sai esmaspäeval Stroomi rannas ja Vabaduse väljakul harjutada tõukerattaga sõitmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Takistusraja läbinud hindasid elektritõukeratta juhtimist pigem keeruliseks.

"Esmakordse sõitjana, see on täiesti uskumatu. Ma ütlen, see on üldse esimest korda, kui ma sellise elektritõuksiga sõidan, tõuksiga ma ei ole üldse varem sõitnud. Hea, et ma üldse ühe ringi enne sain. Ma ei kujuta ette, kuidas sellega inimesed üldse kahekesi sõita saavad, see on täiesti uskumatu. Aga ju siis on inimesed oskuslikumad kui mina," kommenteeris Erki-Henri.

Lembi sõnul on tasakaalu hoidmine keeruline. "Ma tean, et kui sa aeglasemalt sellega manööverdad, siis on teoorias keerulisem. See läheb hästi kiiresti edasi. Kui sa korraks natukenegi gaasi vajutad, siis see läheb suheliselt nagu hüpates. See, ma arvan, on kõige keerulisem. Ja muidugi nii-öelda äärekivi ka, mis seal on," kirjeldas Lembi.

Politsei hinnangul juhtuvad elektritõukerattaga õnnetused peamiselt inimeste võimetusest sõiduvahendit kontrollida. Enamik õnnetustest on kukkumised, mis juhtuvad löökaugust läbisõitmisel või äärekivide ületamisel.

Tõukerattaga liiklemist saab aga ohutumaks teha.

"Kõige olulisem on see, et kui meil on seadusemuudatusega maksimumkiirus 25 km/h sellel, siis seda maksimumkiirust ei pea alati taga ajama ja tuleb sõita rahulikumalt. Vaadata ees, kõrval olevaid jalakäijaid, teisi jalgrattureid. Tuleb lihtsalt olla ettevaatlik. Kindlasti tuleb sõita üksi ja kaine peaga. Ja loomulikult vaadata üle ka seda, et tõukeratas vastaks oma korrasolekule," selgitas Põhja prefektuuri kesklinna osakonna ennetusspetsialist Mari-Liis Mölder.

Politsei soovitab kiivrit kanda kõigil tõukerattajuhtidel ning tuletab meelde, et joobes peaga on liiklusvahendi juhtimine rangelt keelatud.