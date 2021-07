EKRE toetus püsib tõusutrendis ning vahe Reformierakonnaga väheneb

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23 protsenti ja Keskerakonda 19,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal on jätkuvalt Reformierakond, kelle toetus pole viimasel kahel nädalal muutunud. 5,2 protsendi kaugusele peaministriparteist jääb EKRE. Vahe nende kahe erakonna vahel pole Norstati küsimustes varem nii väike olnud ning rahvuskonservatiivide toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlemist alustas.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,9 protsendiga ning Isamaa 5,7 protsendiga

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,3 protsendi ja opositsioonierakondi 36,6 protsenti.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölderi sõnul vahed esimese ja teise ning teise ja kolmanda koha vahel on jätkuvalt kasvanud. "Reformierakonna toetus on alates jaanipäevast püsinud sama, kuid EKRE toetus on taaskord kasvanud ning Keskerakonna oma langenud. Reformierakonda ja EKRE-t lahutab natuke enam kui viis protsenti ning Keskerakonda ja EKRE-t peaaegu neli protsenti. Sealt edasi kaugel neljandal kohal on Eesti 200, kelle toetus on alates mai keskpaigast olnud kerges langustrendis. Sotsiaaldemokraatide toetuse kasv on viimastel nädalatel peatunud kuskil kaheksa protsendi kandis ning Isamaa toetus püsinud stabiilselt viie ja kuue protsendi vahel," ütles Mölder.

"Kui mõelda riigikogu valimiste valimisringkondade peale, siis Tallinna kolmes valimisringkonnas konkureerivad esikoha pärast ennekõike Reformierakond ja Keskerakond. Kusjuures Mustamäel ja Nõmmel, kus Reformierakond oli 2019. aasta valimistel kõige tugevam, on nad viimastel kuudel toetust tugevalt kaotanud ning Keskerakond on oma positsiooni pärast valitsuse vahetumise järel aset leidnud toetuse langust parandanud," märkis Mölder.

Muudest valimisringkondadest on Reformierakonna positsioon jätkuvalt tugev nii Harju- ja Raplamaal kui ka Tartu linnas ning Keskerakond on jätkuvalt tugev Ida-Virumaal. Võru-, Valga- ja Põlvamaal ning Järva- ja Viljandimaal on viimasel ajal selgeks liidriks tõusnud EKRE. Ülejäänud valimisringkondades käib tihe konkurents esikoha pärast ennekõike Reformierakonna ja EKRE vahel.

"Nagu ka erinevates ühiskonnagruppides, on poliitiline maastik ka regiooniti väga erinev ning on selgelt näha erinevused pigem "linna" ja pigem "maapiirkondade" vahel," lisas Mölder.