Ginter: Ansipi ettepanek oleks proportsionaalsuse põhimõttega vastuolus

"Riik võib minu õigustesse sekkuda ainult nii palju, kui see on vajalik ja kui ei ole leebemaid meetmeid. Ainult vaktsiinipõhiste erandite kehtestamine oleks suure tõenäosusega proportsionaalsuse põhimõttega vastuolus," ütles Ginter "Aktuaalsele kaamerale".

"Mina teeksin vahet koolil ja restoranil. Kui riigi alternatiiv on see, et haigusfoon on kõrge ja restoranid sulgeda, siis kindlasti on proportsionaalsem ja parem on kõrge haigusfooni korral hoida avatud on ainult need restoranid, kus on tagatud distantseerimine, kus toimub kiirtestimine või siis vaktsiinipass," rääkis Ginter.

"Kui me räägime koolidest, on olukord hoopis teine - õigus haridusele võib kaaluda üles selle avaliku huvi. Võib-olla tõesti, kui haigusfoon on väga kõrge, siis võikski klassiruumides rakendada seda meedet, et kas sul on vaktsiinipass või on sul kiirtest," lisas Ginter.

Ansip tegi teisipäeval ettepaneku, et tulevikus võiksid näiteks rongiga sõita, kooli minna ja muidu avalikus kohas viibida vaid vaktsineeritud. Vaktsineerimisvastased võiksid Ansipi hinnangul viibida kodus.