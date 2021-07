Eesti Gaasi peamaja asemele kerkib uus kontorihoone

Liivalaia ja Süda tänava nurgal asuv hoone on ehitatud ligikaudu 40 aastat tagasi ja on amortiseerunud, mistõttu on uue hoone projekteerimine mõistlikum.

Praeguse maja esimene korrus on teeninduskohtade rajamiseks liiga madal ja Peeter Süda tänava poolses Eesti Gaasi teenindussaalis puudub päevavalgus.

Infortari tegevdirektori Martti Talgre sõnul on plaanis praeguse Eesti Gaasi hoone lammutustöödega pihta hakata juba tänavu suvel, seejärel algavad ehitustööd.

"Ehitusõigused, ehitusload on antud, sinna on plaanis ehitada kontormaja, kuna vana maja oli nii amortiseerunud, et seda renoveerida ei olnud mõtet. Kui midagi linnaruumi teha, siis midagi sellist, mis teeb linna ikkagi ilusamaks," rääkis Talgre.

1990. aastatel kehtestatud detailplaneeringu kohaselt saab olemasoleva hoone seitsmekorruselisele osale ehitada juurde kaks korrust ja teistele kolm korrust. Nendest mahtudest lähtutakse Talgre sõnul ka uue hoone rajamisel.

Hoonele lisanduvad kaks maa-alust korrust, Süda tänava nurgal olev hoone osa saab olema kolmekorruseline.

Hoone ehitatakse ärihoonena, mille põhifunktsioon on büroo, kuid tulenevalt kesklinlikust asukohast kaalub Infortar ka seda, et esimesed korrused oleksid avaliku kasutusega, kus võiks tulevikus olla mõni kohvik või sportimisvõimalusi pakkuv asutus. See selgub projekteerimise käigus, mida tellija sinna soovib. Parkimine on kavandatud samal kinnistul ja seda kahel maa-alusel korrusel ning osaliselt ka hoovialal.

Konkreetsetest plaanidest on Talgre sõnul veel vara rääkida, kuid on tõenäoline, et majas jätkavad ka mõned Infortari ettevõtete kontorid ja välistada ei saa ka Eesti Gaasi kontorite jätkamist.

"Kui kõik kenasti läheb, siis see lammutamine võib juba see suvi hakata peale. Eks ehitusprotsess võtab kõik aega, linna poolt on kooskõlastused olemas," sõnas ta.

Samuti avatakse uue maja ehitusel Süda tänava Liivalaia-poolne ots kahesuunaliseks liikluseks, et sinna saaks sisse keerata Liivalaiast parempöördega. "Linn on selleks loa andnud ja meie arvame, et ta on Süda tänava elanike suhtes hea lahendus, sest see annab võimaluse korterihoone külalistele keerata sisse Liivalaia tänavast, mitte sõita kitsast Süda tänavat mööda."