Lääne-Euroopa üleujutustes on hukkunud üle 150 inimese

Päästetöötajad otsivad Lääne-Euroopat taganud üleujutustes jätkuvalt ellujääjaid, Saksamaal ja Belgias on üleujutustes hukkunud praegustel andmetel 157 inimest. Sajad inimesed on jätkuvalt kadunud.

"Me leiname koos nendega, kes on kaotanud sõpru, tuttavaid ja pereliikmeid," ütles Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier visiidil Erdtstadti Nordrhein-Westfaleni liidumaal, kus on üleujutustes hukkunud 43 inimest, vahendas Reuters.

Lääne-Saksamaal on üleujutus nõudnud 133 inimese elu, tegemist on viimase poole sajandi suurima looduskatastroofiga.

Reede õhtul evakueeriti ligikaudu 700 inimest, kui Wassenbergi linna lähedal purunes tamm.

"Veetase on eilsest õhtust olnud stabiliseerumas, ei saa öelda, et olukord on stabiilne," ütles Wassenbergi linnapea Marcel Mauer.

Steinbachtali tamm riigi lääneosas on jätkuvalt purunemise ohus, piirkonnast on evakueeritud 4500 inimest.

Steinmeier nimetas üleujutust tragöödiaks ja sõnas, et põhjustatud kahjusid saab hindama hakata nädalate pärast, kuid eeldatavasti kulub piirkondade rekonstrueerimisele miljardeid eurosid.

Belgias tõusis hukkunute arv 24 inimeseni. "Kahjuks me peame eeldama, et see arv jätkab lähitundidel ja päevadel tõusmist," teatas riiklik kriisikeskus. Ligikaudu 20 inimest on endiselt kadunud.

Kümneid tuhandeid inimesi on evakueeritud ka Hollandis, mis püsib kõrgel ohutasemel. Holland on seni kõige hullemast pääsenud ja seni pole teatatud ühestki surmast.