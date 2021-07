Hiinas on üleujutuste tõttu surnud 25 inimest

Massiliste üleujutuste tõttu on Kesk-Hiinas surnud vähemalt 25 inimest. 100 000 inimest on evakueeritud.

Üleujutuste tõttu kannatavad mitmed Henani provintsi linnad, sealhulgas provintsi pealinn Zhengzhou, teatas BBC.

"Olukord on väga raske ja kriitilises staadiumis," ütles kolmapäeval riigi president Xi Jinping.

Henani provintsis elab umbes 94 miljonit inimest. Üleujutused põhjustasid suured vihmahood. "Sellised sündmused juhtuvad üks kord 100 aasta jooksul," teatasid kohalikud omavalitsused.

Surma on saanud vähemalt 25 inimest, neist 12 lämbus tulvavangi jäänud metroovagunites. Hädas on üle 280 000 inimese, evakueeritud on vähemalt 100 000 inimest.

Tulvad on purustanud raudteid ja maanteid ning lennuvälju.

Vihmatormid algasid nädalavahetusel, teisipäeval tormid tugevnesid veelgi. Henanis on lennu- ja rongiliiklus piiratud.

Zhengzhou võimude teatel on probleeme ka elektriga. Üks linna haigla jäi teisipäeva õhtul mõneks ajaks elektrita. 600 kriitiliselt haiget patsienti viidi teise haiglasse. Zhengzhous elab 12 miljonit inimest.

Meteoroloogid katastroofipiirkonnale lootust ei anna, vaid ennustavad paduvihmade jätkumist ka lähipäevadel.

Teadlaste sõnul on laialdane tammide ehitamine üleujutuste ja kliimamuutustega seotud probleeme Hiinas veelgi suurendanud, teatas BBC.