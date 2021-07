Esmaspäevast saavad Eestisse saabujad teha piiril kiirtesti

Piiripunktide avalikes testimispaikades läbi viidav antigeeni test on Eesti elanikele tasuta, teistel tuleb selle eest tasuda 30 eurot. Tasuta testimine on mõeldud nendele, kes saabuvad riskiriigist, ehk riigist, kus kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on suurem kui 75.

Kiirtestimise võimalus avaneb kõikides senistes piiril tegutsenud testimiskohtades Tallinna lennujaamas, Tallinna sadamas ja Narva piiripunktis ning uuel nädalal avatakse täiendavad testimispunktid Luhamaa ja Koidula piiripunktis.

Kui Eestisse saabutakse mööda maismaad või laevaga Paldiskisse, saab tasuta antigeeni testi anda Tartus, Pärnus ja Tallinnas asuvates avalikes testimispunktides, kuid sinna peab aja broneerima testimise kõnekeskuse numbril 6464 848 (E-R 8-18, L-P 10-16).

Antigeeni kiirtesti tulemused liiguvad edaspidi ka digilugu.ee keskkonda, seda hiljemalt nelja tunni jooksul alates proovi andmisest. Prooviandjale saadetakse ka sõnum nii negatiivse kui ka positiivse tulemuse kohta. Kui tulemus ei ole nelja tunni jooksul sõnumiga saabunud, tuleb helistada testimise kõnekeskusesse.

Positiivse antigeeni kiirtesti tulemuse korral saab teha täiendava testi PCR meetodil, mis võimaldab kiirtesti tulemust kinnitada või ümber lükata. PCR testi võib anda koheselt samas piiripunktis, kuid aja saab broneerida ka sobivas siseriiklikus testimispunktis. PCR kinnitustest on kõikidele tasuta ja selle tulemus saabub hiljemalt 48 tunni jooksul.

Kui inimene soovib antigeeni testi kohta e-mailile sertifikaati, tuleb sellest enne proovi andmist teada anda ja tasuda 10 eurot.

Antigeeni kiirtestide sertifikaati ei saa genereerida testi.me rakendusest, kuid jätkuvalt saavad Eesti elanikud seal genereerida tasuta sertifikaate PCR testidele.