Venemaa inimõigusühendus teatas tegevuse lõpetamisest

Ühendus teatas, et nende internetikülg on blokeeritud pärast prokuröride süüdistusi, mille kohaselt on rühm sidemetes Tšehhi organisatsiooniga, mis on Venemaal liigitatud nii-öelda soovimatuks.

"Langetame keerulise otsuse Komanda 29 tegevuse lõpetamise kohta. Meie advokaadid töötavad oma klientidega edasi ainult isiklikult, kui kliendid ei keeldu selles olukorras nende abist," edastati avalduses.

"Järgmine samm meie vastu suunatud rünnakus võib olla nii ühenduse liikmete ja ka selle toetajate kriminaalvastutusele võtmine ehk ohus on kõik, kes meid toetasid, meiega koostööd tegid või osalesid humanitaar- ja meediaprojektides. Nendes tingimustes tekitab jätkamine otsese ja ilmse ohu paljude inimeste turvalisusele ning me ei saa seda riski eirata," lisati teadaandes.

Telekommunikatsiooni järelevalveamet Roskomnadzor blokeeris ühenduse internetikülje peaprokuratuuri taotlusel reedel.

Juriste ja ajakirjanikke ühendav Komanda 29 ütleb end töötavat sõnavabaduse nimel Venemaal. Ühenduse nimi viitab Vene kriminaalseadustiku 29. paragrahvile, mis puudutab riigireetmist ja spionaaži.