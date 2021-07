Iisraeli ettevõte müüs autoritaarsetele valitsustele nuhkvara

Iisraeli tehnoloogiafirma NSO on müünud autoritaarsetele valitsustele telefonipahavara, mille abil on jälitatud kümneid tuhandeid inimõigusaktiviste, ajakirjanikke, poliitikuid ja juriste mitmel pool maailmas, selgub lekkinud andmetest, mida ajalehe Guardian ja veel 16 väljaande osalusel on uuritud.