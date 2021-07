Aruanne: Aserbaidžaan kasutas Iisraeli nuhkvarafirma tarkvara

Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni projekti (OCCCRP) värske aruanne väidab, et Aserbaidžaani võimud luurasid sadade aktivistide ja opositsiooni poliitikute järele. Aserbaidžaani võimud kasutasid luuramiseks Iisraeli tehnoloogiafirma NSO tarkvara.

Aserbaidžaani võimud hankisid Iisraeli tehnoloogiafirmalt NSO Pegasuse tarkvara. Pegasus suudab salvestada telefonikõnesid ja lugeda tekstisõnumeid, teatas OCCRP pühapäeval.

NSO kinnitusel on tarkvara Pegasus mõeldud kasutamiseks ainult kurjategijate ja terroristide vastu.

Kuigi pole lõplikke tõendeid selle kohta, et Bakuu on NSO klient, siis tõendite suur hulk viitab siiski sellele, et Aserbaidžaan kasutab NSO tarkvara, teatas OCCRP.

President Ilham Alijevi juhtimisel on Aserbaidžaanis viimaste aastakümnete jooksul vaba meedia ja opositsiooni tegevust tugevalt piiratud, teatas Rferl.

Alijevi kriitikud süüdistavad, et president kasutab opositsiooni vaigistamiseks jälgimistehnoloogiat. Tema tegevust kritiseerivad ka lääneriikide valitsused.

Alijevi sõnul ei toimu Aserbaidžaanis opositsiooni lämmatamist.

Alijev tuli Aserbaidžaanis võimule 2003. aastal. Enne Ilham Alijevi oli riigi president tema isa Heydar Alijev.

Suurbritannia ajalehe The Guardiani teatel on NSO klientideks mitmed autoritaarsed valitsused. Ajalehe teatel kasutavad Pegasuse tarkvara veel näiteks Bahrein, Ungari, India, Kasahstan, Mehhiko, Maroko, Rwanda, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid.

NSO eitab kuritarvitusi, nimetades kahtlustusi alusetuiks.