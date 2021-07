Valitsus vähendab osalejate arvu üritustel, kus koroonatõendit ei kontrollita

Valitsus selgitas, et üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Praegu võib sellistel sisetingimustes toimuvatel üritustel osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, koroona läbipõdemist või koroona vastase vaktsineerimiskuuri läbimist, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Muudatused puudutavad avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte, kinoseansse, meelelahutusteenuse osutamist, jumalateenistusi, muuseume ja näitusi. Lisaks puudutavad muudatused sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates.

Valitsus märgib, et piirangud on vajalikud, kuna vaktsineerimisnäitajad ei ole piisavalt kõrged ja viiruse levik on ulatuslik.

Edasisi samme arutab valitsus järgmisel nädalal.

Valitsus võttis neljapäeval vastu põhimõttelise otsuse ja plaanib vastava korralduse heaks kiita kaugteel toimuval istungil.

Perearstidele seltsi juhile Le Vallikivile jääb valitsuse nii leebe otsus arusaamatuks, sest praegu on nakatumistase sama kõrge kui mullu novembri alguses, kui Eestis levis vähem nakkav tüvi.

"Kui me samamoodi jätkame, siis me oleme koolide avamiseks, septembri alguseks selle 500 nakatumisega päevades tagasi ja siis läheb asi juba kurjaks. Tegelikult see on täiesti ebapiisav, mõnes mõttes see on ka hoolimatuse ja muretuse sümbol," kommenteeris ta "Aktuaalses kaameras".

Vallikivi hinnangul annab valitsuse neljapäevane otsus mittevaktsineeritutele sõnumi, et vaktsineerimine polegi oluline, sest suurt midagi ei muutu.

Perearst Karmen Joller ütles neljapäeval "Ringvaates", et valitsus küll arutab piiranguid, kuid aeg on minna konkreetseks ja oma otsused peagi välja öelda, sest siis inimesed teaksid, mis neid ees ootab.

Ta märkis, et see, millised piirangud on parasjagu piisavad, sõltub nakatumise määrast.

"Kui meie ümber pole haigust väga palju, siis ei ole ka põhjust piirata. Ja kui nakatuvus tõuseb, on järjest suurenev trend, siis peaksid tulema ka piirangud. Ja kuna inimesed, kes vaktsineerivad, panustavad rohkem ja nad käituvad turvalisemalt, siis see on üks põhjustest, miks mitte ainult mina, vaid kõik arstid arvavad, et vaktsineeritud inimesel peaks olema vabadusi rohkem," kommenteeris ta.

Joller tegi kolmapäeval valitsuse poole pöördumise, milles kutsus üles tegema kiiret ja selget otsust selle kohta, millised piirangud hakkavad sügisel kehtima neile inimestele, kes ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Kallas: ühiskonda ei hakata kõigile sulgema

Peaminister Kaja Kallas (RE) teatas neljapäeva hommikul, et valitsus arutab vaktsineeritutele rohkem vabadusi pakkuva süsteemi kehtestamist augusti jooksul. Selle järgi tehtaks näiteks kultuuri- ja meelelahutusüritustel, spordivõistlustel ja mujal erisused vaktsineeritule.

"Kuna igaühel on Eestis võimalus end vaktsineerida, siis senikaua, kui uued tüved alluvad vaktsiinidele, ei hakka me ühiskonda kõigile sulgema," sõnas Kallas.

"Üleminek toimub järk-järgult, et kõik osapooled jõuaksid end ette valmistada ja soovijad vaktsineerida, aga see muutus on möödapääsmatu, et hoida ühiskond võimalikult avatuna ja majandus toimivana. Vaktsineeritud inimesed tagavad avatud Eesti," lisas peaminister.

Kallas tänas ka Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Noori Perearste ja Eesti Pereõdede Ühingut kaasamõtlemise ja ettepanekute eest, mille nad esitasid koroonaviirusega võitlemiseks. "Need on sisukad mõtted, millest osa on valitsusel juba töös ning osa arutlusel," lausus Kallas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles hommikul valitsuse pressikonverentsil, et valitsus kavatseb halveneva koroonaolukorra tõttu avalike ürituste piirarvusid vähendada. "Tänases olukorras ei saa lubada siseruumides kuni 1000 inimesega üritusi ja väliruumides kuni 5000 inimesega üritusi," ütles Kiik.

"Üha rohkem saab olema üritusi, kus inimesed saavad Covid-tõendiga osaleda," sõnas Kiik.

Justiitsminister Maris Lauri (RE) ütles, et kui nakkus levib väga kiires tempos ja inimeste tervislik seisund halveneb, siis tuleb piiranguid vaktsineerimata inimestele juurde.

Lauri rõhutas, et eesmärk ei ole piirata eluks vajalikke avalikke teenuseid. Esimesena saavad tema sõnul piirangud meelelahutusega seotud tegevused.

"Need, kes on vaktsineeritud, nende jaoks jääb elu avatuks," märkis Lauri.

Tanel Kiik lisas, et tervishoiu teenuseid, haridust ja toidukaupade kättesaadavust ei hakata vaktsineerimata inimestele piirama.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas omaltpoolt, et ilmselt sellist karmi sulgemist nagu oli Eestis eelmisel sügisel, ei tule.

Aab märkis, et ka ettevõtjatel endil on olemas võimalus nõuda näiteks baaris Covid-tõendit.