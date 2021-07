"Olukorrast riigis" kritiseeris valitsust aeglase vaktsineerimise eest

"Me oleme vaktsineerimisest korduvalt ja korduvalt rääkinud, aga sel nädalal sai selgeks, et valitsuse sees valitseb pentsik olukord - ehkki valitsus pea tervikuna annab endale aru, et rahva vaktsineerimisele ei ole alternatiivi, siis," rääkis Lepik, kuid Riikoja lõikas talle vahele: "Ma ei ole kindel, kas valitsus saab sellest aru. Sest kui vaatame seda, kuidas valitsus ja sotsiaalministeerium ei ole siiamaani suutnud avalikkuses käivitada kampaaniat, mis inimesi vaktsineerima kutsuks, siis ma ei ole kindel, kas valitsus saab sellest aru."

Lepik tõi esile, et inimesed räägivad, kuidas neil ei ole võimalik enda kodu juurde vaktsineerimisaega leida. "Kui räägime, et inimestel on huvi vähene ja neid peaks kuidagi vaktsineerima meelitama, siis kõige parem meelitus on see, et teha talle kodu lähedale võimalus vaktsineerida. Mina käisin oma kahte süsti Tartus tegemas, kuna ma väga tahtsin vaktsineerida, aga keskmisele inimesele tuleb see natukenegi mugavamaks teha," rääkis Eesti Ekspressi ajakirjanik.

Lepik tõi ka välja selle, et märkimisväärne osa inimesi on jätnud oma teise süsti tegemata, mis tähendab ühtlasi ka rahalist kulu paarsada tuhat eurot, mis vaktsiini raiskuminek riigile kaasa toob.

"Ma ei ole päris veendunud, et valitsuse on päris ühtne arusaam sellest, et see asi hakkab vaikselt koost lagunema. Ja kui meil on veel Anneli Oti sugused ministrid, kes oma isiklikest veendumustest - ta on küll öelnud, kevadelgi ütles - et tema ennast tervislikel põhjustel ei vaktsineeri, aga nüüd miskipärast arvab, et ka teised inimesed ei peaks ennast vaktsineerima ja tundub, et neid seisukohti valitsuses päris jõuliselt esindab. Ma ei tea, kuhu me niimoodi sügiseks välja jõuame?" küsis Lepik.

Teda toetas Riikoja, kes tunnistas, et ei leia sobivat sõna, kas olukord on masendav või kohutav.

"Aga ilmselge on, et Kaja Kallase juhitav valitsus ei ole saanud selle asjaga hakkama. Sa ütlesid, et asi hakkab käest libisema. Ei hakka libisema – asi on juba käest ära libisenud. Ja jätkuvalt me seisame silmitsi olukordadega, kus aasta otsa on räägitud selles, et meil on vaja jõulist kampaaniat, et inimesed tuleksid vaktsineerima, aga sotsiaalministeerium ei ole siiamaani suutnud sellist kampaaniat luua. Küll rääkides sellest, kuidas mingite hangetega on probleeme ja asjad võtavad aega - aga tahtmises on küsimus! Küsimus on tahtmises ja selles, kas saadakse aru," rääkis Maalehe peatoimetaja Riikoja.

Ta kirjeldas olukorda, kuidas lehe toimetus ei saanud sel nädalal sotsiaalministeeriumist ülevaadet, kus on lähinädalatel võimalik ilma eelregistreerimata ennast vaktsineerida. "Aga sotsiaalministeerium ei anna välja sellist informatsiooni. Ma ei saa sellest aru!" ütles Riikoja.

"Selliseid doominokivisid on nii palju üksteise otsa kuhjumas, kus jääb sügavalt arusaamatuks see, et kuidas ei saada ministeeriumis aru, et tegutseda tuleb väga ruttu ja probleemid on väga suured. Sest ükski tegi või samm ei näita seda, et sellest probleemist saadakse aru tänases olukorras, kas inimestel on huvi vaktsineerimise vastu või ei ole, see on suur küsimus," lisas ta.

Riikoja viitas ka sellele, et erakorralistes vaktsineerimiskohtades , kus on tehtud vaktsineerimisi, on inimeste huvi olnud väga suur olnud. "Ja kui vaadata, milliseid kommentaare on seal vaktsineerimas käinud inimesed ajakirjandusele andnud, siis valdav osa on öelnud, et nad ongi oodanud seda mugavat võimalust, kuna neil ei ole olnud head mugavat võimalust kodu lähedal, kus käia ja ennast vaktsineerida. Ja ma saan nendest inimestest aru, sest ka digiregistratuuris endale aja kirja panemine ei ole maailma kõige lihtsam ettevõtmine. Ja hoidku jumal selle eest, kui tahaksid mitmele pereliikmele korraga panna aega kinni, siis oled ikka puhta hädas," rääkis ta.

"Kahjuks on nii valitsus kui sotsiaalministeerium igatepidi läbi kukkunud. Kaja Kallas on viimastel kuudel armastanud lakkamatult rääkida, kuidas kõik vaktsineerimisega seotud hädad on kinni tegelikult eelmises, Jüri Ratase valitsuses. Aga kui me tänasel hetkel vaatame, siis Ratase valitsus sai päris hästi koroonaviirusega hakkama. Ikka päris hästi võrreldes tänase valitsusega. Sest tänane valitsus ei ole sellega absoluutselt hakkama saanud. Mina ei taha mitte silpigi kuulda sellest, et meil hakatakse sügisel koole kinni panema või mida iganes. Valitsus peab oma tegematajätmiste eest vastutama," rõhutas Riikoja.

Ta tõi ka esile kultuuriminister Anneli Oti, kes ei ole ainsana teadaolevalt valitsuse liikmetest vaktsineeritud.

"Poliitikud nagu ka arstid peavad olema vaktsineeritud, juba ainuüksi eeskuju pärast peavad nad olema vaktsineeritud!" rääkis Riikoja. "Tänases valitsuses ei saa olla ministrit, kes on vaktsineerimata. Ei saa lihtsalt olla! Sest see, kui poliitik ja minister on vaktsineerimata, siis see näitab, et tal on riigi ja rahva käekäigu pärast sügavalt ükskõik. Selline inimene ei sobi ministriametisse!"