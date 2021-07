Ansip: mina peaministrina Otti valitsuses ei hoiaks

Kultuuriminister Anneli Ott pole selgelt välja öelnud, kas ta on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või mitte, viidates, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega, mida ta ei soovi avalikkusega jagada. Ühtlasi leiab ta, et vaktsineerimine on kindlasti üks võimalus ühiskonda lahti hoida, kuid tema sõnul on see inimese enda otsus, mida ei saa saavutada läbi sunni ja propaganda.

Esmaspäeval "Vikerhommikus" vaktsineerimisteemat kommenteerinud Ansip nimetas taolist peitusemängu rumalaks ja ütles, et kui tema oleks peaminister, siis sellist ministrit ta oma valitsuses ei hoiaks.

Ansipi hinnangul peaks juhtivatel kohtadel avaliku sektori töötajad olema teistele eeskujuks. "See küll mingisugune eeskuju pole, kui kultuuriminister jätab mulje, et tema on vaktsineerimisvastane. Kultuuriminister peaks eelkõige seisma selle eest, et kultuuriinimesed saaksid teha oma tööd, et inimesed saaksid osa meie rikkalikust kultuurist," rääkis Ansip.

"Ja kui inimesed end ei vaktsineeri või vähemalt neile näidatakse sellist eeskuju, et pole mõtet vaktsineerida, siis kindlasti minister ei täida talle pandud ülesandeid parimal moel."

Eesti üldise hakkamasaamise suhtes koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel oli Ansip jätkuvalt kriitiline, öeldes, et vaktsineerimise korraldamise eest vastutajad erilist mõttetegevust ja initsiatiivi ei kipu arendama.

Ettepanekutena olukorra parandamiseks käis Ansip välja selle, et vaktsineerimine tuleks inimestele lähemale viia, pidades silmas eelkõige rohkemate vaktsineerimisbusside käikupanemist. Samuti tuleks ekspeaministri hinnangul suurendada vaktsineerimise eest tervishoiuasutustele ja -ettevõtetele makstavat tasu, et ka nende poolt initsiatiiv vallanduks.

Üldse pooldab Ansip rohkem erasektori kaasamist, näiteks eelmisel nädalal käiku lastud vaktsineerimisvõimalust apteekites pidanuks tema hinnangul juba ammu võimaldama. "Vaktsineerimise korraldajad näivad järel lohisevat," oli Ansip kriitiline eelkõige vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri suhtes, heites muu hulgas ette ka seda, et keegi vaktsineerimise korraldajatest pole Eesti halvenenud positsiooni eest vastutust võtnud.

"Need korraldajad on asunud vaatlejapositsioonile, öeldakse, et pall on rahva käes ja distantseerutakse protsessist. Ei ole nende käes, pall on ikka korraldajate käes ja kui hakkama ei saa, andke see töö kellegi teise kätte," ütles Ansip.