Randveer: eesmärk on Tõll kiiresti liinile tagasi saada

Esmaspäeval teeb TS Laevad otsuse, kuidas edaspidi korraldada suursaarte ja mandri vahelist laevaliiklust. TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles ERR-ile, et kuigi variante on mitu, siis esmane prioriteet on parvlaeva Tõll parandamine ja tagasi liinile saamine.

Praeguse kava järgi peaks Tõll tagasi liinile saama 10. augustil. "Eesmärk on tõesti see, et me saaksime mõistlikult selle laeva kiiresti liinile ja taastada olemasolev vana olukord," ütles Randveer.

Randveeri sõnul on see peamiseks eesmärgiks, sest laevade ühelt liinilt teisele ületoomine või liinile toomine nõuab suuri ettevalmistusi, nagu lubade, õiguste ja võimaluste saamist.

Randveer sõnas, et probleemi lahendamiseks on laual olnud kolm versiooni. Ta ütles, et räägitud on Tallinkiga nende võimalustest, kuid nende laevade teenindamine poleks võimalik, sest Tallinki laevade süvis on suurem.

Teiseks variandiks on Mercandia, mis on Randveeri sõnul koopia parvlaev Regulast.

"Küsimus on selles, et selle laeva ületoomine ja liinile saamine võtab aega umbes kuu aega ehk seda pole mõtet teha, kuna me väga loodame, et me saame kahe nädalaga Tõllu dokist kätte ja saame taastada vana olukorra," sõnas Randveer.

Kolmandaks variandiks tõi Randveer Tuule Liinid kiirlaeva pakkumise, mille sobivust veel hinnatakse. Tema sõnul on selle variandiga sama probleem nagu Mercandiaga.

"Me teeme omalt poolt parima, et kliente maksimaalselt kiiresti ja hästi ära teenindada ning töötame selle nimel, et taastada vana olukord võimalikult ruttu," ütles ta.

Randveer lisas, et mõistab hiidlaste nördimust parvlaevade vahetuse üle, kuid ettevõtte jaoks on oluline teenindada maksimaalne arv inimesi. "Täna on hea meel selle üle, et me suudame tagada inimeste üleveo selle väikese laevaga ka Hiiumaa suunal, küll aga väikeste mööndustega, mis tähendab, et osad kliendid on pidanud ootama sadamakail," ütles ta.

Randveeri sõnul oleksid järjekorrad olnud veel pikemad, kui Regula oleks jätkanud Saaremaa liinil ja arvestada tuleb sellega, et Hiiumaa reis kestab kauem ning inimeste ülesaamine võtab rohkem aega.

"Kui laevad oleksid olnud teistpidi ehk väikelaev Saaremaa liinil, siis järjekorrad oleksid olnud kilomeetrite pikkused ja ületoomise halvimad pikkused oleksid olnud sarnaselt Hiiumaa liiniga," sõnas Randveer.

Tõllu parandustööd algasid reedel. Lisaks rambile sai laeval viga üks küljenurk. "Teame ka seda, et laeval oli lisaks sellele tavapärasele metalli deformeerumisele probleemid ka [visiiri liigutava] hüdraulika deformeerumisega. Metall surus vastu hüdraulikat ja sellest tulenevalt teeme ka need kindlasti korda," sõnas Randveer.

Õnnetuse põhjus pole veel selgunud, kuid Randveeri sõnul näitavad esimesed märgid, et tegemist oli tehnoloogilise veaga. "Me ei ütle veel enne uurimiskomisjoni lõplikku aruannet seda välja, kas tegemist oli tehnoloogilise või inimliku probleemiga," ütles ta.